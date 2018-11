Vremea in Bucuresti in urmatoarele zile: Lapovita, ninsoare si ghetus

Ziare.

Potrivit meteorologilor, de marti la amiaza pana miercuri la ora 8:00, vremea va fi inchisa si rece. Spre seara va incepe sa ploua, moderat cantitativ pe parcursul noptii - in jur de 5 l/mp. Trecator vor fi conditii de polei sau ghetus.Vantul se va intensifica treptat spre seara si noaptea cand la rafala se vor atinge viteze de pana la 40 - 45 km/h.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 3 grade, iar cea minima va fi de minus 1 - 0 grade.Incepand de miercuri dimineata pana joi, vremea se va mentine inchisa si rece, iar temporar va ploua, posibil insemnat cantitativ - in jur de 15 l/mp.Vor fi posibile precipitatii slabe sub forma de lapovita si ninsoare, iar probabilitatea de polei sau ghetus va fi ridicata.Vantul va sufla moderat, temporar cu intensificari ziua cand la rafala se vor atinge viteze de pana la 45 - 50 km/h. Temperatura maxima va fi de 1 - 2 grade, iar cea minima in jur de minus 1 grad.Iata cum se anunta vremea in toata tara pana pe 2 decembrie