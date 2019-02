Vremea se raceste brusc si se intorc ninsorile. Cod galben de vant in jumatate de tara

Foto: ANM

Informarea meteo este valabila incepand de astazi (ora 14:00) pana sambata, ora 16:00.Fenomenele vizate sunt ninsori si strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului si racire accentuata."In intervalul mentionat se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Acestea vor fi mixte in Transilvania si mai ales sub forma de ninsoare in zonele montane, moderate cantitativ in Carpatii Meridionali, unde se va depune strat nou de zapada, local mai consistent.In Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia, la inceput vor fi ploi, care se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare", transmite ANM.Vantul va prezenta intensificari temporare, cu rafale de 45 - 55 km/h, iar local se va forma ghetus.In plus, vremea se va raci accentuat si va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an. Potrivit meteorologilor, vremea va fi geroasa noaptea si dimineata, mai ales in regiunile nordice si centrale.Atentionareaeste valabila in acelasi interval. Zonele vizate sunt Banat, Crisana, Muntenia, Dobrogea, sudul si centrul Moldovei, in special zona de munte unde va fi viscol."In Banat, Crisana, Muntenia, Dobrogea si in sudul si centrul Moldovei vantul va avea intensificari cu rafale ce vor depasi 55...65 km/h si izolat 70 km/h, iar pe crestele montane va sufla tare, cu viteze peste 90...100 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii", conform ANM.