Vremea se raceste in urmatoarele zile. ANM anunta si ninsori

Ziare.

com

, in jumatatea de nord a tarii, cerul va fi noros si se vor semnala precipitatii, sub forma de ninsoare la munte, predominant ninsori in centru. In rest, vor fi mai ales ploi ziua, dar se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare spre seara si noaptea.In celelalte regiuni, innorarile vor fi temporare si doar pe spatii mici va ploua slab, iar spre sfarsitul intervalului trecator vor fi si precipitatii mixte."Pe suprafete mici, in special in Carpatii Meridionali, cantitatile de apa pot depasi 10...15 l/mp. Izolat vor fi conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte, iar trecator si la cote mai reduse si in sud-vest, centru si nord-est. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 1 si 8 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -5 si 2 grade", informeaza ANM.In cursul zilei de vineri, inva fi cer noros si, posibil, ploi slabe, insa nu sunt exclusi fulgii. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 6...8 grade, iar cea minima de -3...-1 grad.Incepand de, vremea se va raci in toate regiunile, iar valorile termice vor fi cele normale acestei perioade.Vor predomina ninsorile, astfel ca se va depune un strat de zapada, pe arii restranse mai consistent in nord-est si la munte."In zona joasa din Banat, Dobrogea si Muntenia vor fi si precipitatii sub forma de ploaie si lapovita. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in special pe creste unde va viscoli ninsoarea, iar temporar si in restul teritoriului, cu precadere in Moldova, Banat si vestul Olteniei. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 si 7 grade, iar cele minime intre -8 si 0 grade", mai anunta meteorologii.In, sambata, cerul va avea innorari, iar spre seara si noaptea va creste probabilitatea pentru precipitatii slabe, mai ales sub forma de ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 3...5 grade, iar cea minima de -3...-1 grad.Pentru, sunt anuntate precipitatii care, la munte si in Moldova se transforma in ninsori. Va ninge si in Muntenia si Dobrogea."In restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat ninsori slabe, cu o probabilitate mai mare la inceputul intervalului in Transilvania. Vantul va sufla slab si moderat cu unele intensificari ziua la munte precum si in estul si sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre -4 si 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse in general intre -10 si -1 grad", arata sursa citata.Duminica, in, exista probabilitatea sa apara ninsoarea slaba sau lapovita. Temperatura maxima va fi de 2...3 grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de -3 grade.