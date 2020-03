Vremea se schimba brusc in toata tara: Se anunta lapovita si ninsoare. Va fi ger in Transilvania

Cum va fi vremea in Capitala

Ziare.

com

Aceasta intra in vigoare sambata la ora 16:00 si expira luni la ora 10:00.In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari temporare la munte, in sudul Moldovei si al Banatului, in Dobrogea, Muntenia si in cea mai mare parte a Olteniei, cu viteze la rafala de 50...70 km/h.In noaptea de sambata spre duminica si in prima parte a zilei de duminica, va ploua in regiunile sudice si sud-vestice. Vor fi ploi, care se vor transforma local in lapovita si ninsoare. Cantitatile de apa vor depasi, izolat, 10...15 l/mp.In noaptea de duminica spre luni se vor inregistra temperaturi predominant negative si se va produce bruma, iarIntensificari ale vantului vor fi in noaptea de vineri spre sambata in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura, cu rafale de 70...100 km/h, iar la viteze mai reduse si in sud-estul teritoriului.Vremea se va mentine rece, mai ales in timpul noptilor si diminetilor de la inceputul saptamanii viitoare si local se va produce bruma.In noaptea de sambata spre duminica, cerul va fi noros si temporar vor fi precipitatii, iar vantul se va intensifica treptat, indeosebi din a doua parte a noptii cand la rafala se vor inregistra viteze de 45...50 km/h). Va ploua, iar spre dimineata va fi in crestere probabilitatea ca ploile sa se transforme in lapovita si ninsoare. Temperatura minima va fi de 3...4 grade.Duminica, vremea se va raci accentuat, astfel ca temperatura maxima va fi de 6...7 grade, iar cea minima de -4...-2 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari in prima parte a intervalului, iar luni dimineata se mentine probabilitatea de precipitatii mixte. Ziua, temporar vor fiintensificari ale vantului, cu viteze de 45...55 km/h, amplificand senzatia de rece, apoiva slabi treptat in intensitate.A.G.