Vremea se schimba in toata tara. Informare meteo de ploi si vant pana la 90 km/h

Aceasta va intra in vigoare marti la ora 18:00 si va expira joi la ora 06:00.In intervalul mentionat, la inceput in regiunile vestice si sud-vestice, apoi si in cele centrale, temporar va ploua si, indeosebi prin acumulare in zonele deluroase si montane, cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si pe arii restranse 30...35 l/mp. Ploile vor avea si caracter de aversa si se vor semnala descarcari electrice.La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada, iar la altitudini mari precipitatiile vor fi mixte. Vantul va avea intensificari in Carpatii Meridionali si de Curbura cu viteze ce vor depasi 50...70 km/h, iar pe creste 80...90 km/h.In noaptea de marti spre miercuri, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura minima va fi de 6...8 grade, mult mai ridicata decat normalul perioadei.Miercuri, vremea va fi in continuare mult mai calda decat in mod obisnuit in aceastaperioada din an, astfel ca temperatura maxima va fi de 19...20 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 7 grade. Cerul va fi variabil cu innorari temporar accentuate seara si noaptea cand trecator va ploua slab. Vantul va sufla in general moderat ziua, (cu viteze de 35...45 km/h) si slab pe parcursul noptii.A.G.