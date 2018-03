Vremea va fi foarte rece toata saptamana: Lapovita si ninsoare in toata tara, polei in special in sud

Ziare.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temporar vor fi precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, care se vor extinde treptat dinspre sud-vestul tarii. In jumatatea de sud a tarii si la munte, acestea vor fi in general moderate cantitativ.De asemenea, se va semnala polei sau ghetus, in special in sudul tarii, iar vantul va avea unele intensificari.Vremea se va mentine deosebit de rece, mai ales in regiunile extracarpatice.Informarea emisa de meteorologi luni dimineata va fi valabila pana marti la ora 21:00.De asemenea, pana luni, la ora 20:00, este in vigoare oemisa de hidrologi pentruAvertizarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Tur - bazin inferior, Lapus - bazin inferior (judetele Maramures si Satu Mare), Ier (judetele Satu Mare si Bihor), Barcau - bazin mijlociu si inferior (judetele Salaj si Bihor), Mures (bazin superior aval S.H. Rastolita - amonte confluenta Aries), judetele Mures si Bistrita-Nasaud, Tarnava Mare, Tarnava Mica (judetele Harghita, Mures, Sibiu si Alba), Aries (judetele Alba si Cluj), Timis - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, Barzava, Moravita (judetele Caras-Severin si Timis), Caras, Nera (judetul Caras-Severin), Olt - bazin mijlociu si inferior (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Arges, Dolj si Olt), Calmatui (judetele Olt si Teleorman), Vedea - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Olt si Teleorman), Arges - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Arges si Dambovita), raurile mici din judetul Constanta.In aceste zone se vor inregistrasi cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare.De asemenea, este in vigoare si o avertizare. Astfel, sunt vizate raurile din bazinele hidrografice Crasna - bazin mijlociu si inferior (judetul Satu Mare), Olt (sector S.H. Hoghiz - amonte S.H. Sebes Olt) - judetele Brasov si Sibiu, Chechet (afluent al raului Ier) - judetul Satu Mare, Barcau - bazin mijlociu si inferior (judetele Salaj si Bihor).Duminica, in Bucuresti si in 12 judete din sudul tarii a fost cod portocaliu de polei Din cauza poleiului si a fenomenului de ploaie inghetata, a fost inchisa circulatia pe patru drumuri nationale si pe Autostrada Soarelui, intre Bucuresti si Fetesti. Traficul pe autostrada a fost deschis duminica seara, de la ora 23:00. De asemenea, cel putin 12 curse aeriane au fost anulate sau amanate pe Aeroportul Henri Coanda, din cauza fenomenului de ploaie inghetata, in timp ce mai multe trenuri au acumulat intarzieri de pana la 400 de minute, in Gara de Nord.Duminica a fost in vigoare si o avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute pentru Bucuresti si 32 de judete