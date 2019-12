Vremea va fi rece in urmatoarele zile, dar apoi se incalzeste putin - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In, intervalul va debuta cu vreme rece, mai ales in cursul noptilor, astfel ca se vor inregistra temperaturi maxime de 2 - 6 grade si minime intre -6 grade si -1 grad, in medie. In intervalul 7-10 decembrie, procesul de incalzire a vremii va determina valori diurne de 7 - 10 grade si nocturne de 0 - 4 grade, mediat regional. Ulterior, temperatura va avea variatii de la o zi la alta, iar estimarile prognostice indica situarea valorilor in jurul sau chiar peste cele normale in a doua decada a lunii decembrie. Vor fi precipitatii mixte la inceputul intervalului, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va creste din nou in cea de-a doua saptamana.In, vremea va fi rece in prima parte a intervalului cand se vor inregistra, in medie, temperaturi maxime de la 1 grad la 5 grade, respectiv minime intre -6 si -2 grade. In perioada 7-10 decembrie, incalzirea vremii va determina valori diurne de 5 - 10 grade si nocturne ce vor oscila intre 0 si 3 grade. Pana la sfarsitul intervalului de referinta, vor fi variatii termice de la o zi la alta, dar in ansamblu se estimeaza un regim termic usor peste cel normal in a doua decada a lunii decembrie. La debutul perioadei de referinta vor fi precipitatii mixte, dupa care probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi, din nou, in crestere in cea de-a doua saptamana.In, intervalul va debuta cu o vreme rece, in special dimineata si noaptea, cand minimele vor fi negative in toata regiunea si se vor situa intr-un ecart mediu intre -8 si -3 grade. Totodata, valorile diurne vor fi, in general, cuprinse intre de 0 si 4 grade. Ulterior, incalzirea vremii va determina, in perioada 7-10 decembrie, inregistrarea unor temperaturi mediate regional cuprinse intre 4 si 8 grade, ziua, si de la -2 grade la 1 grad, noaptea. Pana la sfarsitul intervalului de prognoza, estimarile indica o probabilitate mai mare pentru un regim termic caracterizat de valori - mai ales cele maxime - peste cele normale in a doua decada a lunii decembrie. La inceputul intervalului vor fi predominant ninsori, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va creste din nou in cea de-a doua saptamana.In zona, va fi o vreme rece in primele zile, cand in medie se vor inregistra temperaturi maxime de 0 pana la 4 grade si minime intre -8 si -4 grade. Din data de 7 decembrie, vremea se va incalzi determinand valori diurne de 5 - 8 grade si nocturne de la -3 grade la -1 grad. Dupa data de 10 decembrie, vor fi variatii termice de la o zi la alta, dar in ansamblu se estimeaza un regim termic caracterizat de valori usor peste cele normale in a doua decada a lunii decembrie. La inceputul intervalului va ninge, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va creste din nou dupa data de 8 decembrie.In, primele zile ale intervalului vor fi caracterizate de o vreme relativ rece, cu temperaturi maxime de 2 - 5 grade, respectiv minime intre -5 si -3 grade. Incalzirea vremii din perioada 7-10 decembrie va determina inregistrarea unui ecart mediu diurn de 5 - 8 grade si nocturn de la -2 la doua grade. Ulterior, temperatura va avea variatii de la o zi la alta, iar prognoza indica situarea acestora in jurul sau chiar peste cele normale in a doua decada a lunii decembrie. La inceputul intervalului vor fi mai ales ninsori si lapovita, apoi probabilitatea de aparitie a precipitatiilor slabe cantitativ va fi din nou in crestere incepand cu data de 10 decembrie.In, vremea va fi in racire la inceputul intervalului, astfel ca se vor inregistra, in medie, temperaturi maxime cuprinse intre 2 - 7 grade si minime intre -2 si 3 grade. In perioada 7-10 decembrie, incalzirea treptata a vremii va determina valori diurne de 8 - 11 grade si nocturne de 2 - 5 grade. Dupa acest interval, temperatura va avea variatii de la o zi la alta, iar estimarile indica situarea acestora peste cele normale in a doua decada a lunii decembrie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai mare dupa data de 10 decembrie.In regiunea, pana in jurul datei de 6 decembrie, vremea va fi rece, mai ales dimineata si noaptea, cu temperaturi minime de la -5 si zero grade, mediat regional, in timp ce maximele se vor incadra intre doua si 6 grade. In perioada 7-10 decembrie, incalzirea treptata a vremii va determina valori diurne de 8 - 11 grade si nocturne ce vor oscila intre 2 si 5 grade. Ulterior, temperatura va avea variatii de la o zi la alta, iar estimarile indica situarea acestora peste cele climatologic specifice in a doua decada a lunii decembrie. La inceputul intervalului, local vor fi ploi, lapovita si trecator ninsori slabe cantitativ, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va creste din nou dupa data de 10 decembrie.In, vremea va fi in racire in prima parte a intervalului, cu valori termice apropiate de cele climatologic specifice, maxime de 3 - 6 grade si minime intre -6 si -1 grad, in medie. In perioada 7-10 decembrie, vremea se va incalzi determinand valori diurne de 6 - 11 grade si nocturne de la -2 la doua grade. Pana la sfarsitul intervalului de referinta, vor fi variatii termice de la o zi la alta, dar in ansamblu se estimeaza un regim termic caracterizat de valori usor peste cele normale in a doua decada a lunii decembrie. La inceputul intervalului vor fi precipitatii slabe, mixte, iar probabilitatea de aparitie a acestora va creste, din nou, dupa data de 10 decembrie., la inceputul intervalului, va fi o vreme rece, cu valori medii cuprinse intre -6 si -2 grade, ziua, si intre -12 si -8 grade, noaptea. Intre 6 si 10 decembrie, valorile termice, in special cele diurne, vor fi in crestere, astfel ca maximele se vor incadra intre 2 si 6 grade, iar minimele intre -5 si -1 grad, in medie. Va ninge la inceputul intervalului, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va reaparea incepand cu data de 10 decembrie.