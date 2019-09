Consiliul Concurentei va investiga serviciile de parcare din Bucuresti: Tarifele percepute sunt foarte mari

Ziare.

com

"Vom extinde o investigatie si in Capitala, deoarece durata contractelor este prea mare. Diferentele ca numar de parcari, raportat la numarul de masini, in durata contractelor, in ceea ce priveste tarifele percepute sunt foarte mari, iar radiografia aceasta ar trebui sa genereze un dialog intre autoritatile locale, pentru a vedea ce solutie va putea duce la cele mai bune rezultate", a declarat Chiritoiu, sambata, la Antena3.Astfel, Chiritoiu a recomandat incadrarea contractelor intr-un termen de cinci ani, ca sa permita o reimprospatare frecventa a celor care gestioneaza parcarile."Chiria pe care o platesc operatorii primariilor variaza prea mult si trebuie, in acest sens, o standardizare. O chirie prea mare se traduce in tarif mare pentru parcari si atunci trebuie sa fim atenti cand stabilim nivelul pretului", a punctat el.Amintim ca, pe 24 septembrie, Consiliul Concurentei a emis o analiza pe piata serviciilor de parcare publica cu plata, la nivelul municipiilor resedinta de judet Brasov, Constanta, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Craiova.Investigatia Concurentei vine in contextl in care Consiliul General al Capitalei a adoptat, pe 17 septembrie, un proiect privind tarifele parcarilor din Bucuresti. Citeste AICI noile tarife aplicate de PMB in parcarile sale, in functie de zona.