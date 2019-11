Copaci scosi din radacini in centrul orasului Targu-Jiu. In loc se vor face parcari

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Primariei Targu-Jiu, copacii scosi din radacini cu ajutorul utilajelor vor fi replantati in alte zone din oras.Un reprezentant al Primariei Targu-Jiu, Adrian Drula, a declarat, pentru Mediafax, ca in total au fost scosi din radacini opt copaci ornamentali, odata cu amenajarea alveolelor din zona si au fost replantati.Decizia de extragere a copacilor a fost luata de autoritatile locale, pentru evitarea aglomeratiei pe Bulevardul Unirii.Inainte de amenajarea celor 12 locuri de parcare, soferii opreau cu masinile pe marginea drumului, pentru a merge la cumparaturi, desi era interzisa oprirea.Insa multi targujienii se declara revoltati de faptul ca arborii sunt scosi pentru a face loc masinilor. Ei sunt suparati ca dispar spatiile verzi in favoarea masinilor, in conditiile in care toata lumea cauta oxigen.