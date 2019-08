In Bucuresti, incepe ridicarea masinilor parcate ilegal. Cum pot fi recuperate si cat costa

Cum iti recuperezi masina si cat costa

Costul pentru ridicarea, transportul si depozitarea unei Dacii Logan (pe o zi) ajunge la 500 de lei.Municipalitatea a stabilit data de la care se va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar."Incepem ridicarea masinilor in mai putin de o saptamana, pe data de 26 august, de luni. Avem tot ce ne trebuie, platforme, tot. Vor fi doua locatii unde se vor depozita autoturismele ridicate, una pe Metalurgiei, si cealalta pe bulevardul Timisoarei", au declarat reprezentanti ai Politiei Locale Bucuresti.Ce prevede proiectul votat in Consiliul General la inceputul acestei veri:"Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei, vehiculele stationate neregulamentar pe drumurile publice care fac parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti vor putea fi ridicate, transportate, depozitate si eliberate, in conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin prezenta hotarare".Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, precum si dispunerea masurii tehnico-administrative de ridicare, se fac de catre politistii rutieri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti ori politisti locali din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a municipiului Bucuresti.Agentii constatatori, de regula, inregistreaza foto sau video, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice verificate metrologic, zona stationarii vehiculului, consemnand aceasta in procesul verbal de constatare a contraventiei si dispun in scris aplicarea masurii tehnico-administrative printr-o dispozitie de ridicare.Dispozitia de ridicare cuprinde urmatoarele informatii: data si ora ridicarii vehiculului; gradul profesional, numele si prenumele agentului constatator care dispune masura tehnico-administrativa, precum si institutia din care acesta face parte; indicarea expresa a temeiului juridic referitor la norma incalcata; mentiuni privind inregistrarea foto sau video a stationarii vehiculului; mentiuni privind avarii vizibile pe vehicul si date privind numarul de inmatriculare/ inregistrare si marca vehiculului.Inainte de ridicare, operatorul va fotografia masina din mai multe unghiuri pentru a fi evidentiate eventualele zone deteriorate si va completa fisa vehiculului ridicat, in care va fi descrisa starea acestuia."Transportul la locul de depozitare nu se mai executa daca, pana la initierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezinta la locul ridicarii si este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. In acest caz, se suporta doar contravaloarea operatiunii de ridicare.Pentru a-i putea fi restituit vehiculul, proprietarul sau utilizatorul vehiculului trebuie sa prezinte acte care atesta dreptul de proprietate sau folosinta asupra vehiculului", se mai arata in proiectul de hotarare.Transportul vehiculului se va face pe platforme auto care sa asigure ridicarea completa a lui, in conditii care exclud deplasarea pe propriile roti a acestuia.Eliberarea vehiculului se va face numai proprietarului/detinatorului/utilizatorului legal al acestuia si doar dupa achitarea tarifelor de ridicare, transport si depozitare, in baza certificatului de inmatriculare in original sau al oricaui act din care sa rezulte dreptul de proprietate sau folosinta asupra vehiculului si a unui act de identitate al solicitantului.- 200 de lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 5 tone, inclusiv- 270 de lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de peste 5 tone.- 150 de lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 5 tone, inclusiv- 200 de lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de peste 5 toneIn functie de perioada de depozitare, calculata din momentul depozitarii efective a vehiculului, se percepe un tarif de 150 lei/zi.Asadar, pentru un autoturim precum o Dacia Logan, costul de ridicare, transport si depozitare (pentru o zi) ajunge la 500 de lei.