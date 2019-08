Lista celor 350 de strazi din Bucuresti de pe care vor fi ridicate masinile parcate ilegal

Tarifele

Intr-un comunicat transmis marti, PMB preciza ca vor fi ridicate masinile parcate neregulamentar pe principalele artere Aici gasiti lista celor 350 de strazi administrate de primarie Procesul de ridicare a masinilor va fi unul continuu, 24/24 ore, conform sursei citate.Cele ridicate vor fi depozitate in spatiile special amenajate din Bulevardul Timisoara nr. 161-163, Sector 6 si Bulevardul Metalurgiei nr. 69- 71 (str.Drumul Jilavei nr.113), Sector 4, care vor avea program de functionare 24/24 ore.- 200 de lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 5 tone, inclusiv- 270 de lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de peste 5 tone.- 150 de lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 5 tone, inclusiv- 200 de lei, pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de peste 5 toneEliberarea vehiculului se va face numai proprietarului/detinatorului/utilizatorului legal al acestuia si doar dupa achitarea tarifelor de ridicare, transport si depozitare, in baza certificatului de inmatriculare in original sau al oricaui act din care sa rezulte dreptul de proprietate sau folosinta asupra vehiculului si a unui act de identitate al solicitantului.