O masina la fiecare doi bucuresteni. Ce e de facut ca sa nu ne sufocam intre fiare

Situatie critica: doi bucuresteni la o masina, pe un colt de loc de parcare

Niciodata nu vom avea locuri pentru toate masinile. Nu e suficient loc in oras

Solutii care zac la sertar de mai bine de un deceniu

Asa ca oamenii au ajuns sa se urce cu masinile pe troturare si prin gradinile blocurilor sau chiar sa le parcheze in plina strada, chit ca astfel risca amenzi.Deja ne sufocam intr-o mare de masini lasate peste tot, claie peste gramada. Si din pacate, pe zi ce trece, lucrurile par sa stea din ce in ce mai rau.Ca sa rezolve problema si sa creasca numarul locurilor de parcare, primariile din oras cheltuiesc sume uriase. Ba unele au inceput chiar sa distruga putinul spatiul verde ramas in Capitala, ca sa faca loc pentru masini. Si cu toate astea, bucuresteanul tot n-are unde parca.In aceste conditii, intrebarea este: a cui e vina ca abia ne mai croim drum printre masini? Si ce e de facut?va relateaza pe larg, incepand de astazi, despre modul in care autoritatile incearca, fara succes, sa rezolve problema lipsei locurilor de parcare, inclusiv comitand abuzuri care ii inrautatesc viata bucuresteanului.De asemenea, va vom arata cum cred specialisti in administratie ca ar trebui procedat, dar si cum au reusit alte orase din lume sa rezolve problema parcarilor.Oficial, Bucurestiul are o populatie de 1,8 milioane de oameni. Cu tot cu studenti si cei veniti aici la lucru de prin alte zone din tara, orasul gazduieste, insa, cel mai probabil, putin peste 2 milioane de persoane.Cate masini credeti ca au toti acesti oameni? Ei bine, nu mai putin de 1.169.000 inmatriculate deja in oras, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor (DRPCIV). Si mai sunt si altele cu care oamenii circula, fara sa le fi imatriculat aici.Or, asta inseamna ca, statistic, un bucurestean din doi are masina. Dar nu si loc de parcare pentru ea.De fapt, primariile din Capitala - adica cea generala si cele 6 de sector - le pun la dispozitie bucurestenilor, din calculele, putin peste 230.000 de locuri de parcare. Vorbim despre parcari publice, parcari de resedinta (administrate de primariile de sector) si park&ride-uri (in care se poate lasa masina doar pe durata zilei).Cifrele sunt aproximative. Primariile de sector amenajeaza in continuare locuri de parcare. In plus, Primaria Generala n-ar putea spune exact cate locuri de parcare detine. In teorie, ar fi vorba despre vreo 30.000. Dar Compania Municipala Paking SA a inceput o ampla campanie de masurare, reavizare si retrasare a locurilor de parcare. Abia dupa ce aceste operatiuni se vor finaliza - adica peste cativa ani - vom sti cate locuri de parcare publice cu plata sunt in Capitala.Sa presupunem, insa, ca estimarile primariilor sunt corecte. Asta inseamna ca avem in jur de 230.000 de locuri de parcare. Si nu toate pot fi folosite pe termen lung, pentru parcare continua. Spre exemplu, spatiile de tip park&ride sunt facute doar pentru exploatare de zi. Iar parcarile publice cu plata sunt scumpe, asa ca omul de rand nu-si poate permite sa isi tina pe termen lung masina, pe un astfel de loc. Din aceleasi motiv nu ajute prea mult nici parcarile private.Raman, deci, cele circa 200.000 de locuri de parcare rezidentiale, detinute de primariile de sector. In aceste parcari, inchirierea unui loc mereu disponibil costa, in medie, doar 60-70 de lei pe an. Intrebarea este: cum sa incapa aproape 1,2 milioane de masini pe circa 200.000 de locuri de parcare?Sorin Dina, consilier al directorului general al Companiei Municipale Parking SA, spune ca un necesar de locuri de parcare - astfel incat fiecare bucurestean sa aiba unul - se poate calcula. Dar ca e utopic sa credem ca vreodata se vor si amenaja atat de multe."Din numarul total de masini, ai putea scadea un 25%, pentru ca unii si le tin in curti sau au locuri de parcare subterane, la blocurile noi. Iar altii - desi au masinile inmatriculate in Capitala - nu locuiesc in oras, ci in zonele din jur. Deci nu au nevoie de parcare rezidentiala aici.Ce ramane ar fi, in teorie, un necesar de locuri de parcare. Noi (CM Parking SA - n.red.) nu ne ocupam de toate acele locuri de parcare, ci doar de cele publice cu plata.Referitor la fenomen, insa, pot sa va spun ca niciodata un astfel de necesar nu poate fi atins. Din simplul motiv ca nu este loc", a declarat Sorin Dina.Potrivit DRPCIV, numarul de autoturisme din Capitala a crescut cu: 47.074 (in 2016), cu 54.194 (in 2017), cu 48.879 (in 2018) si cu 62.191 (in 2019).Or, sustine Sorin Dina, e imposibil ca o administratie sa tina pasul cu cresterea, amenajand locuri de parcare in ritmul in care bucurestenii isi iau masini.In aceasta situatie, nu ne ramane decat sa ne intrebam: cum am ajuns in aceasta situatie, aparent fara iesire? Si ce avem de facut ca sa reusim sa rezolvam problema locurilor de parcare?Raspunsurile sunt destul de simple. Am ajuns aici din cauza ca Primaria Capitalei n-a luat din timp masuri ca sa rezolve problema. Si nu din cauza ca n-ar fi stiut ce au de facut! Inca din 2008, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat o strategie de parcare pentru Capitala.Respectivul document avea la baza studii ale Agentiei Internationale de Cooperare din Japonia (JIPA) si WSP Group din Marea Britanie. Iar respectarea recomandarilor din acea strategie ar fi prevenit probleme cu care ne confruntam astazi.Printre altele, strategia propunea solutii pentru o mai eficienta exploatare a parcarilor existente, dar si altora, noi, subterane in mai multe zone din oras. De asemenea, se recomanda incurajarea transportului in comun in defavoarea celui cu masina personala. Mai multe puteti afla citind integral documentul adoptat acum 12 ani de Consiliul General:Din pacate, Primaria Capitalei a respectat doar in mica masura acea strategie. Despre ce anume a facut, dar mai ales despre ce nu a facut la timp administratia Capitalei, dar cum incearca acum sa salveze situatia, va vom relata in episodul viitor.