O parcare uriasa a fost inaugurata intr-o zona aglomerata a Capitalei. In ce conditii e gratuita

Edilul a precizat ca este vorba despre o parcare cu o functiune mixta, destinata pe de o parte celor care vor sa ajunga in centrul orasului si sa lase masina langa statia de metrou, pe de alta parte, riveranilor, cu care au fost incheiate deja aproximativ 90 de abonamente.Constructia are trei nivele de parcare, printre care se numara si terasa, circulabila, destinata exclusiv riveranilor. Acoperisul este prevazut cu un sistem de degivrare, care mentine o temperatura constanta de 5 grade pe durata iernii.Baluta a aratat, intr-o conferinta de presa, ca noua constructie, dar si zona adiacenta au o capacitate de 305 locuri de parcare."Aceasta parcare are autorizatie de securitate la incendiu, este o parcare ultramoderna, un sistem occidental pe care il intalnim in orice capitala europeana. Se construieste destul de rapid. Aici a durat ceva mai mult pentru ca ne gasim in vecinatatea statiei de metrou si fundarea a fost extrem de dificila, insa constructia propriu-zisa a parcarii nu este una de lunga durata", a spus edilul."Statul roman investeste pentru a fluidiza traficul. Pentru o perioada de timp, oamenii trebuie sa se obisnuiasca cu utilizarea acestei parcari. De aceea, decizia pe care am luat-o a fost aceea ca, pentru minimum un an, accesul in parcare sa fie gratuit.Pentru riverani, care au abonamente, tariful este de 10 lei/luna. Scopul pe termen scurt nu este acela de a recupera deindata investitia, ci de a decongestiona traficul", a spus edilul.Lucrarea a presupus o investitie de 3,5 milioane de euro plus TVA, pretul pe metru patrat de constructie fiind de aproximativ 500 de euro plus TVA, cu o durata de realizare de 18 luni.Conform lui Baluta, constructia face parte dintr-un lant de obiective finalizate, care totalizeaza aproximativ 2.000 de locuri de parcare. El a enumerat in acest sens parcarile din apropierea statiilor de metrou Dimitrie Leonida, IMGB, Aparatorii Patriei, Constantin Brancoveanu sau Tineretului, dar si pe cele din proximitatea spitalelor Bagdasar Arseni si Marie Curie.Edilul a adaugat ca in cursul acestei saptamani Primaria Sectorului 4 si cea din Popesti - Leordeni vor semna contractul de executie pentru realizarea unei pasarele pietonale peste Soseaua Berceni, in vecinatatea statiei de metrou IMGB. Daniel Baluta a declarat ca Primaria mai are in proiectare realizarea a doua pasaje rutiere si a cinci pasarele pietonale.