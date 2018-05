Parcarea ilegala din Parcul Tineretului e aproape gata

Istoria unei parcari ilegale

Lucrarile ar fi trebuit, insa, intrerupte, in conditiile in care Tribunalul Bucuresti a decis la finalul lunii trecute suspendarea si celei de-a doua hotarari emise de Consiliul Local Sector 4 prin care s-a aprobat construirea parcarii de 755 de locuri, iar la inceputul lunii mai Tribunalul Bucuresti a suspendat si acordul de mediu. Parcarea amenajata pe un spatiu verde, langa Palatul Copiilor, este aproape finalizata, liniile care delimiteaza locurile de parcare sunt deja trasate, iar arborii dintre locuri, plantati. Muncitorii care se aflau si vineri in zona noii parcari mai au de montat doar cateva borduri.Reprezentantii Primariei Sector 4 nu au transmis pana acum un punct de vedere pe aceasta tema.Deputatul USR Nicusor Dan spunea luna trecuta ca va face plangere penala la DNA impotriva primarului Sectorului 4, Daniel Baluta, impotriva sefului Politiei Locale de sector, precum si a Inspectoratului de Stat in Constructii, pe care ii considera vinovati de incalcarea unei hotarari judecatoresti si de cheltuirea banului public pentru construirea parcarii.Nicusor Dan afirma atunci ca Primaria Sectorului 4 nu are autorizatie de construire si se fac in continuare lucrari in mod ilegal."Terenul apartine municipiului Bucuresti, iar in anii 2010 - 2012 a fost dat unui investitor privat care a vrut sa faca acolo un Aqua Parc. In urma unei decizii a Instantei, intr-un proces pe care l-a initiat Asociatia Salvati Bucurestiul, instanta a spus ca aici este spatiu verde, iar acele constructii nu puteau functiona in acest loc.Ulterior, PMB, care are in proprietate terenul, l-a dat in administrare Consiliului Local al Sectorului 4, dar a prevazut in hotarare ca trebuie sa-si pastrze destinatia de parc, deci i l-a dat Sectorului 4 sa organizeze un parc. Nu o parcare. In urma cu un an, Consiliul Local a dat o hotarare care spune ca va investi 14 milioane de lei pentru aceasta parcare, hotarare care a fost atacata in instanta de catre Salvati Bucurestiul si anulata, iar la trei zile dupa aceasta anulare, Consiliul Local 4 a dat o hotarare cu acelasi continut. Iar aceasta hotarare a fost suspendata in urma cu cateva zile de Tribunalul Bucuresti. (...) In momentul de fata, Primaria Sectorului 4 nu are o autorizatie de construire pentru aceasta parcare", a declarat, intr-o conferinta de presa, Nicusor Dan.Deputatul USR a spus ca va face plangere la DNA impotriva primarului Sectorului 4, a sefului Politiei Locale de sector si Inspectoratului de Stat in Constructii, intrucat ii considera vinovati de abuz in serviciu si de cheltuirea banului public pentru o lucrare ilegala."Prin faptul ca se incalca o hotarare judecatoreasca, pentru ca se cheltuiesc 14 milioane de lei din bani publici pentru o lucrare ilegala, aceasta fapta se incadreaza la infractiunea de abuz in serviciu, cu foloase necuvenite pentru altul, Asociatia Salvati Bucurestiul va face o plangere penala la DNA. Sunt partasi la aceasta infractiune Inspectruatul de Stat in Constructii si impotriva sefului Politiei Locale a Sectorului 4 si impotriva Primarului Sectorului 4, care a coordonat cele doua proiecte si este principalul vinovat pentru aceasta situatie", a mai spus Dan, solicitandu-i primarului Capitalei Gabriela Firea sa intervina pentru rezolvarea situatiei.Parcarea are 755 de locuri si 180 de arbori, cate un arbore la fiecare patru locuri de parcare.