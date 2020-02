Pe spatiul verde din Parcul Circului se va construi o cafenea. Primaria Sectorului 2 a avizat constructia

Ziare.

Aceasta va fi amplasata la intrarea dinspre bulevardul Lacul Tei, statia de autobuz Luigi Galvani.Bucurestenii sunt invitati duminica, in zona santierului acestei cafenele, pentru a discuta despre constructie. Grupul de Initiativa Civica Lacul Tei spune ca acesta ar putea fi inceputul a tot felul de constructii pe spatiul verde din Capitala."Daca nu reactionam, acesta ar putea fi inceputul constructiilor de tot felul pe spatiu verde, de la carciumi cu muzica data tare si pana la sali de jocuri de noroc, cum s-a intamplat si in alte parcuri. Este ceea ce ne dorim pentru Parcul Circului?Va invitam asadar sa discutam despre aceste lucruri duminica, 1 martie, intre orele 11 si 12, in parc, in zona santierului acestei cafenele", este mesajul transmis de Grupul de Initiativa Civica Lacul Tei.Constructia acestei cafenele in Parcul Circului vine dupa ce, in ultimii ani, foarte multe spatii verzi din Bucuresti au fost distruse, in locul lor ridicandu-se blocuri, cladiri de birouri sau restaurante.Si asta in conditiile in care nivelul poluarii din Capitala se afla la un nivel foarte ridicat, iar din acest motiv Bucurestiul se afla in procedura de infringement