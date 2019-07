Ping pong cu banii si cu nervii bucurestenilor: Cum a ajuns cel mai mare parc al Capitalei o adevarata jungla (Galerie foto)

Accesul si aleea principala din Parcul Tineretului, frumos amenajate. In stanga, pozitia locului din fotografie, pe harta parcului. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Morman de boduri, abandonat pe spatiul verde, in parc. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Unele borduri sunt abandonate de atat de multa vreme, ca a crescut iarba pe ele. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Alee cu iluminat ecologic, dar fara borduri. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

In partea de sud a lacului, balariile depasesc in inaltime un stat de om. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Locuri mizere, amenajate in parc. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Oamenii alearga printre balariile pe care autoritatile nu s-au obosit sa le tunda, in acest an. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Putini trecatori vor sa se aseze pe o banca aproape inghitita de vegetatie. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Apa murdara incepe sa emane un miros neplacut pentru trecatori. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Alei accidentate, periculoase pentru copii si adulti, in Parcul Tineretului. Foto si montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Cine e de vina pentru dezastrul din parc. PMB lucreaza, dar rezultatele nu se vad

Pornim prin Parcul Tineretului vineri dupa-amiaza, de la intrarea din nord, dinspre Calea Stirbei Voda. In zona de acces, spatiul arata aproape ireprosabil. Aleile sunt largi, bine asfaltate, iar sensurile de mers sunt despartite de insule cu trandafiri infloriti. In zona e amenajat un stand cu biciclete, pe care bucurestenii se pot plimba prin parc. In plus, exista acolo doua terase mari si o toaleta publica. Cu alte cuvinte, totul pare facut exact asa cum ar trebui, astfel incat toti bucurestenii care vin in parc sa se relaxeze dupa cum poftesc.Din pacate, nu e nevoie sa facem mai mult de cativa pasi pe aleile laterale ca intreg peisajul sa se schimbe, iar aerului cochet de la intrare sa ii ia locul unul de nepasare si abandon.In loc de alei proaspat asfaltate - cum e cea principala - inspre centrul parcului se intind unele vechi si sparte, pe marginile carora se casca santuri. Bordurile celor mai multe dintre aceste alei secundare au fost smulse din pamant, adunate in mormane si abanodonate apoi, pe spatiul verde.Unele zac acolo de atat de mult timp incat pe ele a inceput sa creasca iarba. Si nicaieri nu se vede picior de muncitor dornic sa le ridice...Ba, spre centrul parcului, gasim alei marginite de stalpi cu panouri solare, dar care n-au bordurile montate. Desi investitia in energie verde e buna, aici pare un fel de tichie de margaritar!Cu fiecare pas pe care il facem spre lac, vegetatia devine din ce in ce mai abundenta. Pasim pe alei care despart clar spatiile in care s-a cosit iarba de altele, mai intinse, in care aceasta operatiunie nici macar n-a inceput.In cele din urma, iesim pe aleea mare de langa lac si ne continuam plimbarea, spre partea vestica a parcului, pana spre granita cu Cimitirul Bellu. Pe stanga ramane lacul. Pe dreapta - unde iarba ar trebui sa fie tunsa la nivelul solului - incepe sa se ridice o adevarata padure. Pe alocuri, buruienile sunt mai inalte chiar decat un stat de om.Iar prin boscheti - din loc in loc - se vad cabine paraginite de paznici si umbrare improvizate si murdare. E destul de limpede ca cine le accepta acolo nu da doi bani pe modul in care arata Parcul Tineretului!Rand pe rand, ne intrec oameni care alearga si pedaleaza, pe aleea marginita cu balarii pe care administratorii spatiului nu par sa le fi tuns, in acest an.Doi tineri se aseaza pe o banca rasarita, parca, din mijlocul buruienilor. Dupa cateva secunde, nemultumiti, se razgandesc, se ridica, si isi continua plimbarea.Drumul ne duce apoi pe langa o portiune murdara de lac, in jurul careia se raspandeste un miros dulceag, nedefinit, in care se amesteca si un iz neplacut. Nu stim ce este in apa, dar ne dam seama ca ea n-a fost curatata la timp si ca, in curand, mirosul ar putea deveni deranjant pentru trecatori.Dand ocol lacului gasim portiuni de alee sparte de-a binelea, care ar putea fi periculoase pana si pentru adulti. Iar copiii, scapati fie si doar pentru o clipa de sub privirea parintilor, risca sa se accidenteze serios, pe aici.Am cerut Primariei Capitalei sa ne spuna cine ar trebui sa tunda vegetatia din Parcul Tineretului si in ce masura a facut-o, in acest an. PMB ne-a raspuns ca de toaletarea vegetatiei este responsabila Administratia Parcuri, Lacuri si Agrement Bucuresti (ALPAB).Dar ALPAB, la randul ei, a incheiat, pentru toaletarea vegetatiei, un contract de prestari servicii cu Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti (care avea, la finele anului trecut, circa 180 de angatati).Iar Compania - sustine PMB - a cosit deja 119.909 metri patrati de vegetatie. Desi am solicitat-o expres, PMB nu ne-a spus si cat la suta din necesar inseamna aceste lucrari efectuate pana acum. Iar dupa cum arata parcul, ceea ce s-a facut inseamna foarte putin.PMB are o explicatie si cu privire la bordurile abandonate in parc. Mai exact, a transmis, la solicitareaca, ne-a transmis PMB.Tot primaria spune ca aceste lucrari ar fi fost reluate, dupa ce ALPAB a primit bani si a putut face plati catre Compania de Strazi, Drumuri si Pasaje.In context, am intrebat PMB cati metri liniari de bordura s-au inlocuit deja si cati urmeaza sa mai fie inlocuiti. Iar PMB ne-a raspuns ca nu stie., se arata in raspunsul PMB formulat la solicitareaN-ar fi o problema sa asteptam raspunsul, daca in parc s-ar vedea macar cateva semne ca lucrul la repararea aleilor s-ar fi reluat. Dar momentan, din pacate, aceste semne nu se vad.Potrivit informatiilor noastre, situatia juridica a Parcului Tineretului (cel mai vast din din Capitala, intins pe mai bine de 200 de hectare) este destul de complicata. Sunt mai multe autoritati care administreaza spatii in zona. In plus, mai multe suprafete ale parcului au fost retrocedate sau concesionate, asa ca pentru intretinerea curateniei sunt mai multi responsabili.In perioada urmatoare,va va dezvalui pe larg cine nu isi face treaba in Parcul Tineretului si de ce sunt nevoiti bucurestenii din Sectorul 4 sa faca slalom printre balarii si mormane de borduri, in loc sa se poata relaxa intr-un parc frumos amenajat si intretinut.