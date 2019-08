Primaria Capitalei a inceput ridicarea masinilor parcate ilegal - rezultatele dupa prima zi

Ziare.

com

"De astazi, echipajele Politiei Locale a Municipiului Bucuresti au inceput identificarea cazurilor de conducatori auto care, ignorand semnificatia indicatoarelor rutiere, blocheaza caile de acces ale mijloacelor de transport in comun, impiedica intrarea ambulantelor in unitatile de primiri urgente ale spitalelor, ingreuneaza traficul sau pun in pericol siguranta trecatorilor.Actiunea a avut ca rezultat, in primele ore de la debut,, pe trecerile de pietoni ori la intrarea in unitatile de primiri urgente ale spitalelor Floreasca sau Grigore Alexandrescu.Totodata,acolo unde mai multi conducatori auto isi parcasera masinile blocand circulatia mijloacelor autobuzelor STB", transmite PMB intr-un comunicat de presa remis luni"Am solicitat Politiei Locale a Municipiului Bucuresti ca actiunea de ridicare sa aiba un caracter preventiv si sa se actioneze numai in situatiile in care se constata o flagranta incalcare a regulilor referitoare la oprirea si stationarea neregulamentara.Ma refer aici la cazurile in care sunt blocate intrarile la unitatile de primiri urgente ale spitalelor, intrarile in sediile institutiilor publice, trecerile de pietoni sau locurile de parcare destinate exclusiv persoanelor cu dizabilitati", a declarat primarul general Gabriela Firea, citata in document.Primaria Capitalei a anuntat ca de luni, 26 august, va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului.Intr-un comunicat, PMB preciza ca vor fi ridicate masinile parcate neregulamentar pe principalele artere.Aici gasiti lista celor 350 de strazi administrate de primarie.