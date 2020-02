Primaria Capitalei a ratat sansa de a rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Ce mai poate face acum, in al 12-lea ceas

Masini parcate in plina strada, in Bucuresti - Foto: Arhiva Facebook/Ai parcat ca un bou

Masina parcata aproape in intersectie, pe Bulevardul Chisinau - Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Ce trebuia facut: parcari subterane construite simultan, investitii in transportul public si sanctiuni pentru cine lasa masina in drum

Masina parcata aiurea, in aglomeratie, in zona Pietei Amzei. Sursa facebook: Ai parcat ca un bou

Promisiuni cu duiumul, investitii aproape deloc!

Politistii rutieri n-au suficient personal incat sa amendeze frecvent sutele de mii de soferi care parcheaza ilegal, chiar daca au spatii cu plata, la dispozitie - Foto: Arhiva Ziare.com

Ce incearca acum sa faca PMB: sistematizarea locurilor de parcare si crearea unui sistem de smart parking

Agent care colecetaza taxa de parcare, intr-un spatiu gestionat de CM Parking SA - Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Asa arata interfata aplicatiei de parcare creata de CM Tehnologia Informatiei SA pentru CM Parking SA

Ce parcari publice se mai construiesc prin oras

In episodul anterior v-am demonstrat ca Bucurestiul a ajuns intr-o situatie critica: statistic, fiecare al doilea bucurestean are masina. Dar nu exista locuri de parcare decat pentru o foarte mica parte dintre aceste automobile. Iar asta inseamna ca toate masinile pe care nu exista loc raman, de-a valma, pe strazi, pe trotuare sau prin gradinile blocurilor.Intrebarea este: cum am ajuns aici? Oare chiar n-a prevazut Primaria Capitalei ca, mai devreme sau mai tarziu, nu vom mai avea loc in oras pentru atat de multe masini? In mod normal, o administratie locala preocupata de bunastarea oamenilor ar trebui sa anticipeze astfel de situatii.Iar Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) nici nu i-a trebuit prea multa intuitie, de vreme ce a avut documente din care reiesea clar cat de mult se poate aglomera orasul din cauza masinilor, dar si ce e de facut pentru a evita una ca asta.Dupa cum v-am relatat si in episodul precedent, inca din martie 2008 Consiliul General a adoptat Hotararea 124, in care erau cuprinse toate aceste date si era descrisa o strategie pentru dezvoltarea parcarilor, in urmatorul deceniu.Poate ca solutiile propuse in acel document nu erau perfecte si n-ar fi rezolvat toate problemele legate de parcare, in Capitala. Dar cu siguranta ca - implementate la timp - ar fi prevenit instalarea aglomeratiei sufocante in care traim astazi.In strategia respectiva se prevedea ca necesarul de locuri de parcare urma sa se majoreze cu cate 10% in fiecare an, incepand din 2008. In consecinta, trebuiau luate, inca de pe atunci, o serie de masuri urgente.Printre aceste masuri se numara constructia, in paralel, a 20 de parcari subterane cu cate 1.000 de locuri. Si asta doar ca prim pas pentru evitarea unei supraaglomerari a orasului. Ulterior, urmau sa se construiasca si alte parcari etajate, pana cand n-ar mai fi fost nevoie sa lasam masini pe trotuare si pe strazi inguste.In aceeasi strategie, Primariei Capitalei i se recomanda sa-i descurajeze pe bucuresteni sa mai vina cu masinile in centru, obligandu-i sa plateasca mai mult pentru parcare, in aceasta zona. In paralel, primaria trebuia sa le asigure oamenilor acces la un transport in comun de mai buna calitate.Si, nu in ultimul rand, PMB trebuia sa isi inventarieze locurile de parcare si sa-i taxeze pe oameni pentru utilizarea lor. In acest fel, impovarati cu o noua cheltuiala, parte dintre bucuresteni s-ar fi gandit poate de mai multe ori inainte sa isi cumpere masina de care nu aveau neaparat nevoie.Din pacate, de-a lungul anilor, PMB n-a facut aproape nimic din toate acestea. Putinele masuri luate au fost disparate, nu integrate intr-o strategie. Iar efectele le resimtim astazi, cand cu greu mai reusim sa ne strecuram printre masinile adunate peste tot, prin oras.In anii 2011-2012, Primaria Capitalei a construit in parteneriat cu societatea belgiana Inerparking o parcare subterana cu 452 de locuri, in zona Universitatii. La inaugurare, Sorin Oprescu - pe atunci primar general al Capitalei - a promis ca urmeaza sa se construiasca rapid si alte parcari similare, in zona. Ba una dintre ele urma sa comunice cu parcarea subterana de la Inter, realizata prin anii '70.Din pacate, respectivele parcari nu s-au mai construit. Iar putinul care s-a facut, in urmatorii ani, n-a fost nici pe departe suficient pentru a rezolva problema lipsei locurilor de parcare!Tarifele pentru locurile din centru nu s-au majorat, ani la rand. Iar conditiile de transport in comun nu s-au imbunatatit. Asa ca nici bucurestenii nu s-au grabit sa ia autobuzul sau tramvaiul, ci au preferat sa circule, in continuare, doar cu masinile personale, chiar daca asa au aglomerat pana la refuz orasul. An dupa an, numarul de autoturisme din oras a crescut cu cate 40.000, cu cate 50.000 sau chiar cu cate 60.000!Nici politistii rutieri nu prea s-au grabit sa dea amenzi pentru parcare ilegala nici in centru si nici prin alte zone din oras. Asa ca - indiferent daca avea sau nu parcare cu plata la dispozitie - bucuresteanul a preferat sa isi lase masina tot pe marginea soselei sau pe trotuar, pentru simplul fapt ca in acest fel nu mai trebuia sa dea niciun ban!Ce-i drept, acum vreo doi-trei ani PMB s-a hotarat sa ia, in sfarsit, o serie de masuri pentru imbunatatirea conditiilor de parcare. Dar numai dupa ce oamenii ajunsesera deja la capatul rabdarii.Luate in urma cu 10-12 ani, cand au fost propuse, masurile PMB ar fi fost, probabil, eficiente. Astazi, ramane sa aflam daca ele vor mai da roade sau daca nu cumva strategia ar trebui regandita, astfel incat sa rezolve probleme mai grave ale zilei.Dupa 10 ani de la adoptarea strategiei pentru parcari, Consiliul General a adoptat, in sfarsit, in 2018 si 2019, mai multe hotarari prin care se stabileste ca e mai scump sa iti lasi masina in centru decat la periferie.Scopul acestor masuri este sa ii convinga pe acei bucuresteni care nu vor sa plateasca, sa spunem, 10 lei/h sau 700 lei/luna ca sa ocupe un loc de parcare, sa nu mai vina cu masina in zona centrala a orasului.Din pacate, cand au aflat de noile tarife, in loc sa isi lase masinile acasa, bucurestenii s-au incapatanat sa le parcheze ilegal, pe unde au gasit loc liber, profitand ca nici pana in ziua de astazi politistii nu s-au apucat sa imparta amenzi.Asa se face ca, la orele pranzului, poti gasi loc liber in parcarea cu plata de la Sala Palatului, spre exemplu, dar nu si pe strazile din jur, care sunt ticsite cu masini parcate ilegal.In paralel, Consiliul General a delegat serviciul de parcare catre Compania Municipala Parking SA. Iar aceasta a primit 220 de amplasamente (parcari) cu circa 30.000 de locuri. Dar dintre acestea compania ia taxa, momentan, doar pe mai putin de jumatate dintre locuri. De ce?Din cauza ca, de fapt, PMB doar estimeaza ca are 30.000 de locuri de parcare. In realitate, ar putea avea mai multe sau mai putine. Ca sa afle si sa poata lua taxa pe fiecare dintre ele, e nevoie ca locurile sa fie inventariate, avizate si trasate corect.Potrivit lui Sorin Dina - consilierul directorului general al Parking SA - tocmai asta face acum compania, incepand din zona de centru a Bucurestiului.Mai exact, salariatii companiei merg pe strazi si identifica locurile de parcare, pe care PMB aproximeaza ca le are in administrare. Apoi, salariatii pun datele pe hartie si retraseaza parcarile, asigurandu-se ca nu incalca legi (spre exemplu, amplasnd un loc de parcare prea aproape de o intersectie sau de o trecere de pietoni - n.red.)."Apoi, cu documentatia, mergem la Comisia Tehnica de Circulatie (CTC) de la Primarie. Care se reuneste periodic, dar nu ori de care ori avem noi documentatii noi de avizat. Cand se reuneste CTC, examineaza documentatia depusa de noi si, in cazul fericit, primim din prima aviz pentru locurile de parcare la care am lucrat. Sau ni se poate cere sa facem unele rectificari. Si depunem din nou documentatia si solicitam din nou aviz", a explicat Sorin Dina pentruAbia dupa ce primeste avizul, compania municipala se poate apuca sa traseze locul de parcare pe asfalt. In unele situatii, imediat dupa, poate incepe sa perceapa si taxa pe locul respectiv. Iar in alte situatii, nu poate.Si asta din cauza ca locul de parcare proaspat trasat se poate afla pe o strada administrata de o primarie de sector (mai ales in zona de centru, unde se lucreaza acum). Iar asta inseamna ca trebuie parcursa o procedura administrativa suplimentara pentru darea in folosinta a locului respectiv. Iar asta dureaza.Pentru o singura strada, procesul de reavizare a locurilor de parcare poate dura doua, trei sau patru luni. Una peste alta, sistematizarea tuturor locurilor de parcare aflate in proprietatea PMB ar putea dura cativa ani.In tot acest timp, spune Sorin Dina, CM PArking Sa si-ar dori, insa, sa faca mult mai multe.Spre exemplu, pana acum, compania a creat un sistem informatic cu ajutorul caruia poate incasa banii pe locurile de parcare. In plus, a lansat o aplicatie pentru mobil prin intermediul careia oamenii pot afla unde sunt amplasate parcarile din Bucuresti (dar nu si cate locuri disponibile sunt, la un anumit moment, intr-o parcare - n.red.).Aplicatia a costat 221.000 de lei, a fost realizata de Compania Municipala Tehnologia Informatiei SA. Pana la finele anului trecut, 44.265 de utilizatori au descarcat aplicatia. Dintre acestia, 30.146 de utilizatori si-au creat si cont in aplicatie, ca sa poata plati parcarea prin intermediul ei.Dar, spune Sorin Dina, s-ar putea crea un sistem inteligent, care sa functioneze cu parcomate mai performante si care - cu ajutorul internetului lucrurilor (internet of things - n.red.) - sa-i ofere atat administratorului parcarii, cat si utilizatorului o multitudine de date, in timp real.Compania Municipala si-a asumat o asemenea investitie, cand a primit delegarea de serviciu al parcarilor de utilitate publica cu plata de la Consiliul General. Dar nu se stie, inca, de unde ar urma sa ia banii pentru achizitii si lucrari. Spre exemplu, potrivit cercetarilor de piata facute de companie, un singur parcometru ar putea ajunge sa coste pana la 15.000 de euro! Si ar putea fi nevoie de pana la 300 de astfel de parcometre.Asa ca ramane de vazut daca aceste investitii se vor face sau vor ramane doar un simplu vis frumos.In paralel cu inventarierea locurilor pe care le are, PMB a reluat, in septembrie 2019, si constructia unei parcari cu aproape 500 de locuri din Sectorul 2, situata la intersectia strazilor Pantelimon si Vergului.In mod normal, aceasta parcare ar fi trebuit sa fie gata inca din 2014, dar mai multe probleme - inclusiv unele legate de societatea de constructii si de consultant - au facut ca lucrarile sa se opreasca.Potrivit lui Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea, acum se lucreaza la acest proiect. Si, odata cu parcarea, se va construi in zona si un terminal intermodal, cu statie de tramvai si autobuz.In cadrul aceluiasi proiect, ar urma sa se construiasca si o parcare subterana de resedinta, cu circa 171 de locuri, in zona Scolii 46 din zona Iancului-Pantelimon.Lucrarile sunt scumpe. PMB va plati 77.319 lei pentru constructia unui loc de parcare subteran si 68.821 de lei pentru a face unul suprateran.In plus - a mai spus Marius Coaje pentru- PMB desfasoara o procedura de atribuire a lucrarilor (concesiune de lucrari publice - n.red) pentru o parcare cu 280 de locuri in zona Dorobanti. Nu in ultimul rand, administratia urmeaza sa ceara acordul Consiliului General pentru a incepe documentatia pentru o parcare in apropiere de Centrul Vechi, pe strada Nicolae Tonitza. Si tot in plan e o parcare pe Dr. Felix Iacob, din apropiere de Piata Victoriei.Aceste parcari erau prevazute in strategia de parcare a municipiului Bucuresti, in 2008.Intrebarea este: daca toate aceste parcarile se vor construi, vor rezolva ele, macar in mica parte, problema lipsei locurilor de parcare din Capitala? E destul de greu de spus, de vreme ce deficitul de locuri de parcare este acum de cateva sute de mii, in Bucuresti!De fapt, pentru rezolvarea problemei ar fi nevoie de ceea ce i-a lipsit Bucurestiului dintotdeauna: o strategie de dezvoltare, implementata de la un capat la altul.Spre exemplu, in paralel cu constructia de parcari, administratia Firea ar trebui sa gaseasca o modalitate de a diminua necesarul de locuri de parcare. Cu alte cuvinte, ar trebui sa-i convinga pe unii dintre bucuresteni sa mai renunte la masinile de care nu au neaparat nevoie.Asa ceva s-ar fi putut face prin proiectul Vinietei Oxigen. Dar, fiind an electoral, Gabriela Firea - care isi doreste un nou mandat de primar - a decis sa renunte la masura pentru a nu-i supara pe bucuresteni. Si, din pacate, in acest fel o idee foarte buna - aceea a taxei de centru - a fost compromisa.Una peste alta, chiar daca PMB si CM Parking SA se vor concentra pe accelerarea proiectelor privind sistematizarea si constructia de parcari, e greu de crezut ca majoritatea bucurestenilor va simti o schimbare majora in bine, in oras, in urmatorii ani.Mai ales ca si in preajma blocurilor - unde sunt deja peste 200.000 de locuri de parcare de resedinta - ingramadeala cauzata de masini a devenit inabusitoare. Spatii libere, pentru amenajarea altor parcari, nu prea mai sunt. Asa ca unele primarii de sector, din dorinta de a face loc pentru masini, au inceput sa distruga putinul spatiu verde dintre blocuri, de care depinde sanatatea oamenilor.Pana unde s-a ajuns cu astfel de abuzuri va vom spune in episodul viitor.