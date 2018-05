Nicusor Dan, despre parcarea ilegala din Parcul Tineretului: Baluta trebuie sa raspunda pentru incalcarea legii

Ziare.

Intr-un comunicat de presa remis duminica, deputatul arata ca "primarul Daniel Baluta trebuie sa raspunda pentru incalcarea legii cu buna stiinta" si anunta ca Asociatia Salvati Bucurestiul si Eco Civica au inaintat o actiune civila pentru aducerea terenului la situatia anterioara construirii parcarii."Dupa mai multe decizii executorii ale instantelor, Primaria Sectorului 4 s-a hotarat, intr-un final, sa sisteze lucrarile ilegale la parcarea din Parcul Tineretului. Banii bucurestenilor din sectorul 4, circa 14 milioane de lei, au fost cheltuiti ilegal pentru construirea parcarii, iar primarul Daniel Baluta trebuie sa raspunda pentru incalcarea legii cu buna stiinta", se precizeaza in document.Totodata, Nicusor Dan aminteste de prima decizie a instantei, data in decembrie 2017, care spunea clar ca este ilegala construirea parcarii din Parcul Tineretului."Primarul a fortat si a venit cu o noua Hotarare de Consiliu Local, la fel de ilegala ca si prima. Ca parte in proces,Trebuie subliniat de la bun inceput ca Primaria Sectorului 4 a primit in administrare de la Primaria Generala aceasta portiune din Parcul Tineretului cu", potrivit lui Nicusor Dan.El subliniaza ca primarul sectorului 4 "".Asociatia Salvati Bucurestiul si Eco Civica, "costurile reamenajarii putand fi de asemenea imputate primarului Daniel Baluta", conform comunicatului citat.Nicusor Dan precizeaza ca solutia pentru a respecta legea este amenajarea unui parc cu o parcare subterana pe partea dinspre bulevard, costurile fiind similare cu cele pentru parcarea betonata.si tin sa il asigur pe primarul Baluta ca sunt preocupat de dezvoltarea Bucurestiului si nu de distrugerea lui, asa cum este actuala administratie PSD care s-a remarcat doar prin ineficienta si prin initiative care nu au nimic in comun cu intersul bucurestenilor de a trai intr-un oras cu conditii decente, un oras european", mai arata deputatul.A.D.