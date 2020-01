Primarul Sectorului 3 vrea sa termine parcarea din Bulevardul Decebal pana la vara: In iulie, cel mai tarziu, sa fie gata!

Sursa foto: Asociatia Metrou Usor.ro

Ziare.

com

"Noi ne-am propus sa fie gata in aceasta vara. Sigur, daca se inrautateste vremea, ceva intarzieri am putea avea, la lucrarile de exterior. Dar la interior am lucra in continuare.In luna martie, vrem sa terminam betoanele. Apoi, in aprilie si mai sa terminam instalatia. Iar in iulie sau, cel mai tarziu, in iulie sa putem intra cu masinile acolo, sa parcam", a precizat pentruprimarul Sectorului 3, Robert Negoita.Potrivit proiectului, parcarea subterana va avea 550 de metri lungime si 17,5 metri latime, urmand sa poata gazdui 718 autovehicule. Lucrarile au inceput in luna martie 2019 si sunt planificate sa dureze pana in luna martie 2021.Robert Negoita sustine, insa, ca sub nicio forma nu va dura atat de mult."Acela este un termen calculat de consultant, in functie de ritmul in care a vazut ca se construieste in Romania. Dar noi lucram acolo cu Algorithm Residential, care este o companie a Primariei Sector 3 si vrem sa aratam ca putem sa terminam mai repede", a mai spus Negoita.Lucrarile la parcarea de sub Bulevardul Decebal au creat nemultumiri in randul bucurestenilor, toamna trecuta . Motivul: desi promisese ca va deschide circulatia pe Bulevard la 15 septembrie, primarul Robert Negoita nu s-a tinut de cuvant si a deschis-o abia in decembrie.La acel moment, consilierul USR Liviu Malureanu a declarat pentru Ziare.com ca - din informatiile pe care le are, primarul Robert Negoita pune presiune pe constructorii parcarii, in incercarea de a-i determina sa lucreze mai repede. Motivul: primarul de sector ar vrea sa termine parcarea cat mai repede, astfel incat sa o poata prezenta ca pe o realizare, in campania electorala pentru alegerile locale din vara acestui an.