Terminalul Metrorex din Straulesti e pustiu: Oamenii parcheaza tot pe strada, pentru ca tariful e prea mare

"Numarul mediu de masini parcate zilnic in Park and Ride - ul de la Straulesti este de 19 masini. Pe masura ce numarul masinilor parcate in loc nepermis, in zona, se va diminua, gradul de ocupare al parcarii va creste semnificativ, avand in vedere faptul ca Park and Ride-ul de la Straulesti reprezinta o solutie unica in Bucuresti care ofera siguranta si confort posesorilor de autoturisme la un pret extrem de avantajos, fata de pretul pietei", se arata intr-un raspuns al Metrorex, la solicitarea Mediafax.Practic, Metrorex da vina pentru aceasta situatie pe cei care refuza sa parcheze in terminal, si aleg sa lase masinile pe stradutele de langa constructie.In realitate, masinile lasate de cei care intra in Bucuresti in zona terminalului nu sunt foarte multe, astfel ca nu se poate spune ca numarul de masini parcate in "Park and Ride" ar creste semnificativ, in cazul in care toti soferii ar alege aceasta solutie.De exemplu, luni dimineata, in ziua in care a inceput scoala, in zona terminalului nu erau parcate mai mult de 15-20 de masini, iar potrivit personalului care lucreaza la terminal, in parcare erau 15 masini in jurul orei 09.00.Cei care aleg insa sa parcheze in afara terminalului, asa cum spune si Metrorex, o fac pentru a nu plati un leu pe ora."La ce salariu am eu, daca mai platesc si parcarea un leu pe ora si stau 9 ore la munca, plus vreo doua ore pe drum, ajung sa platesc parcarea 11-12 lei pe zi, si nu imi permit. In plus, gasesc locuri pe aici pe langa in fiecare zi, pentru ca nu este foarte aglomerat", a declarat Mihai Bacanu, un tanar care vine la serviciu in Bucuresti din Tartasesti, judetul Dambovita. Mihai isi parcheaza masina la Straulesti, apoi calatoreste cu metroul pana in zona de Sud a orasului."Nu sunt foarte multe persoane care parcheaza aici, in zilele cele mai aglomerate sunt maxim 30-40 de masini pe aici pe trotuare, si pe mine personal ma deranjeaza, pentru ca nu am pe unde sa merg. Acum vad ca sunt din ce in ce mai putini, pentru ca parcheaza si pe la celelalte statii, se duc mai inspre oras, pe la Jiului sau pe la Bazilescu", sustine Cristian, un locuitor de pe o straduta unde, zilnic, cei care vin spre Bucuresti, isi parcheaza masinile.Constructia Depoului si Terminalului Multimodal Straulesti a fost finantata de la bugetul de stat, iar costul a fost de aproximativ 363 de milioane de lei cu TVA, inclusiv amenajarile de suprafata. Terminalul multimodal are un regim de inaltime P+3 etaje, iar alcatuirea cuprinde un parcaj pentru 660 de autovehicule, sala de asteptare pentru calatorii transportului public orasenesc si interurban, precum si autogara cu 11 locuri de parcare. Acesta este dotat cu lifturi de acces in parcajul suprateran, precum si cu acces direct catre statia de metrou Straulesti, prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile si luminatoare ce ofera lumina naturala. Depoul Straulesti are o suprafata de 11.000 de metri patrati si 13 linii , unde pot fi garate sau reparate, in acelasi timp, sapte trenuri. In cadrul aceluiasi proiect au fost amenajate spatii verzi adiacente drumurilor de acces, dar si un teren de sport. In cadrul depoului au fost prevazute spatiile necesare atelierelor de intretinere a materialului rulant, dormitoare pentru mecanici cu lumina naturala, precum si dotarile si echipamentele tehnice necesare (strung, vinciuri, poduri rulante, canale de revizie, statie de spalare, etc.)."Scopul constructiei primului Terminal Multimodal din Bucuresti a fost acela de a imbunatati conditiile de mediu prin reducerea poluarii si decongestionarea traficului din capitala. Astfel, autovehiculele ce intra in capitala vor putea utiliza parcarea, pasagerii avand acces direct si rapid la transportul public orasenesc (subteran si suprateran) si interurban pentru destinatiile din afara capitalei. Taxa de parcare este de 1 leu pe ora", anuntau, in noiembrie, reprezentantii Metrorex.