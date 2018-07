Vrei parcare cu tarif preferential in Bucuresti? Iata ce trebuie sa faci

zona parcajului subteran Intercontinetal, strazile N. Balcescu - C.A. Rosetti - D. Gerota - J. L. Calderon - T. Arghezi - Carol I; zona parcajului subteran din Piata Unversitatii, strazile N. Balcescu-I. Campineanu-Calea Victoriei-Splaiul Independentei -Halelor-I. C. Bratianu; zona parcajului suprateran Cocor, strazile I. C. Bratianu-Sf. Vineri-Calea Mosilor-H. Botev-C. Coposu. zona parcajului suprateran Unirea, cu strazile C. Coposu-M. Basarab-Mircea Voda-Unirii-Bratianu.

Solicitarile pot fi depuse de luni pana vineri, in intervalul 9:00 - 15:00, la sediul Administratiei Strazilor, la Directia Parcaje, informeaza Primaria Capitalei.Dosarul solicitantilor trebuie sa contina o cerere tip care se gaseste pe site-ul ASPMB, cartea de identitate in original si copie, dar si certificatul de inmatriculare al autoturismului.Tarifele preferentiale pentru riverani sunt de 80 de lei pe luna in Zona 2, 100 de lei pe luna in Zona 1 si 120 de lei pe luna in Zona 0.Prin hotararea CGMB se instituie trei zone de taxare in Capitala, iar de duminica taxa este de 10 lei pe ora in zona centrala (zona 0) Zona 0 este compusa din patru sub-zone:Tarifele scad la 5 lei, 2,5 lei, respectiv 1,5 lei pe ora pe masura ce ne indepartam de centru, iar rezidentilor li se aplica tarife preferentiale.Zona 1 cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 0 si perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de strazile: Piata Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - str. Polona - str. Mihai Eminescu - str. Traian - str. Nerva Traian - bd. Gh. Sincai - str. Lanariei - Calea Serban Voda - bd. Marasesti - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. B. P. Hasdeu - str. Vasile Parvan - str. Berzei - str. Buzesti - Piata Victoriei.In zona 1 se aplica tarife de 5, respectiv 2,5 lei pe ora.Zona 2 cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 1 si limita administrativa a orasului.Tariful pentru serviciul de blocare/deblocare autovehiculelor este de 200 de lei.Afla noile tarife din fiecare zona, in functie de ziua saptamanii si ora la care parchezi.