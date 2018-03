4 vinuri pentru masa de Paste

Ziare.

com

Anul acesta,, unul dintre cei mai mari producatori de vin din Romania, va propune pentru masa de Paste patru vinuri din cea mai noua gama -Gama este alcatuita din patru vinuri originare din inima Moldovei:siLa inceputul mesei, pentru aperitive sau salate, se recomanda un vin mai usor, iar dupa preferinte puteti opta pentru un vin demisec sau demidulce din gama Sigillum Moldaviae., este un vin obtinut din struguri culesi din podgoria Panciu, este ideal alaturi de o salata sau preparate din urda si cas proaspat sau din carne de pasare.Un vin proaspat, echilibrat, va da savoare mancarii prin aromele sale de flori de tei si salcam, completate de note proaspete de citrice.Pentru aperitive si in special pentru a servi ouale rosii si felia de cozonac puteti incerca un rose racoros,, vin obtinut din faimoasa podgorie Husi.Este un vin savuros prin prospetimea notelor florale de trandafiri, busuioc si izma. Ambele vinuri se servesc bine racite, Muscat Ottonel la 8-10 grade, iar rose-ul la 10-12 grade.Vedeta, insa, la masa de Paste este intoteauna vinul rosu, lucru care nu este intamplator pentru ca vinul rosu se alatura preparatelor din carne de miel. Acesta este si cazul vinuluide la Sigillum Moldaviae.Obtinut din strugurii culesi de pe podgoria Odobesti, este un vin catifelat, echilibrat, perfect alaturi de preparatele din carne rosie.Cu note fructate de cirese negre accentuate de aroma discreta de vanilie va evidentia aroma preparatului si-l va pune in valoare facand din masa o adevarata experienta aromatica. Pentru a-l savura pe deplin, se recomanda sa fie servit la temperatura de 16-18 grade.La fel ca friptura de miel, cozonacul este si el nelipsit la masa de Paste si i se poate alatura acelasi Pinot Noir sau putem savura o Busuioaca de Bohotin, ambele vinuri demidulci din brand-ul Sigillum Moldaviae.Cei care vor sa se bucure din plin de bogatia aromatica a deserturilor, pot continua sa se bucure de amintirile depanate in familie, asociind deserturilor de Paste un vin dulce., vinul obtinut din strugurii recoltati din Podgoria Husi, este vinul din gama Sigillum Moldaviae care va va bucura cu aroma fructata de citrice si ananas completata de note florale de salcam, daca va fi servit la temperatura recomandata de 10-12⁰C.Puteti completa masa de Paste cu vinurile din gamape care le gasiti in hypermarketurile Metro, Selgros si Carrefour, dar si in magazinele de proximitate.Originare din renumite podgorii moldovenesti, cele patru vinuri din gama Sigillum Moldaviae reprezinta garantia traditiei viticole nascute pe meleagurile Moldovei.Daca vreti sa aflati mai multe detalii despre gama Sigillum Moldaviae, dar si noutatile din portofoliul VINCON ROMANIA, puteti accesa pagina de Facebook VINCON ROMANIA