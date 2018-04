Lumina Invierii s-a aprins in Biserica Mormantului Sfant din Ierusalim VIDEO Cand ajunge in Romania

Ziare.

Mii de pelerini au asteptat in lacas aceasta minune.Patriarhul Ierusalimului a intrat in capela in care se afla mormantul lui Iisus Hristos avand in maini 33 de lumanari neaprinse, acest numar simbolizand varsta pe care o avea Iisus atunci cand a fost rastignit.Sfanta Lumina este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se petrec in Biserica Ortodoxa.In timpul Vecerniei din Sambata Mare, intre orele 12.30 si 14.30, deasupra Sfantului Mormant se aprinde un foc care se pogoara din cer, manifestandu-se diferit in fiecare an si care in primele minute nu frige.Lumina este adusa credinciosilor de patriarhul Ierusalimului.Sfantul Mormant este inspectat inca din Vinerea Mare, imediat dupa Prohod. Cei care fac aceasta verificare, pentru a nu exista nicio banuiala de inscenare, sunt politisti civili, care nu sunt crestini. De obicei, acestia sunt trei: un arab, un turc si un reprezentant al Statului Israel. Rolul lor este de a inspecta incaperea Sfantului Mormant pentru a nu exista vreo sursa de foc. De asemenea, ii controleaza corporal pe cei care vor patrunde acolo in momentul ceremoniei religioase. Apoi, la momentul potrivit, luminile se sting, usa se sigileaza, iar la intrare raman doar gardienii.Dupa slujba, patriarhul Ierusalimului, imbracat doar cu un stihar alb, cu epitrahil si brau, se indreapta spre Sfantul Mormant. El este controlat la intrare de politisti in prezenta martorilor care apartin tuturor confesiunilor.Patriarhul desigileaza intrarea in Mormant si patrunde in "Capela Ingerului", insotit, potrivit traditiei, de un arab de religie islamica. Apoi, intra singur in incaperea propriu-zisa a Mormantului si ingenuncheaza in fata lespedei.Dupa rugaciune, cei prezenti in biserica au adesea prilejul sa observe o lumina precum un fulger, care vine prin cupola aflata deasupra Capelei Sfantului Mormant. Pelerinii compara aceasta lumina cu un glob care se imprastie in mici bucati. Aceasta lumina ajunge pana la lespedea Sfantului Mormant, aprinzand astfel vata presarata deasupra.Citeste si Mesajul de Paste de la Patriarhul Daniel: Invierea Domnului ne cheama sa oferim iubire milostiva celor din jur O delegatie a Patriarhiei Romane condusa de Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, este prezenta la Ierusalim, pentru a aduce in Romania Lumina Sfanta de la biserica Sfantului Mormant.Sambata seara, pe Aeroportul Henri Coanda, vor fi prezenti reprezentanti din toate arhiepiscopiile si episcopiile, care vor lua Lumina Sfanta si o vor duce in localitatile lor. IPS Teodosie a spus, marti, intr-o conferinta de presa , ca Lumina Invierii va fi adusa asa cum a adus-o Sfantul Apostul Andrei."Noi mergem cu lumina pe apa sa o aducem, asa cum a adus-o Sfantul Apostol Andrei, sa o aducem pe malul marii si sa o aducem in procesiune. Ma asteapta sobor de preoti si de diaconi pe malul marii, unde voi cobori din barca cu Lumina si voi veni aici ca sa dam Lumina chiar inaintea acestui loc pregatit pentru slujire din parcul Catedralei", a afirmat arhiepiscopul.El a mentionat ca sambata, in jurul orei 23:45, va ajunge cu lumina la mal si va merge in Parcul Catedralei pentru Slujba Invierii.Mii de credinciosi sunt asteptati in acest an sa asiste la Slujba de Inviere de la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta.