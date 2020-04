Alimentele de Paste, sfintite in direct, pe Facebook, de preotii romano-catolici din Cluj

Ziare.

Alimentele de Paste pregatite de credinciosii romano-catolici de etnie maghiara din Cluj-Napoca au fost sfintite, duminica, online, de preoti care au oficiat slujba religioasa in Biserica "Sfantul Mihail" si au transmis-o in direct pe Facebook pentru enoriasii aflati acasa."Se sfintesc prin Internet, deci credinciosii isi pregatesc acasa ce doresc sa sfinteasca si noi, prin intermediul internetului facem asta. (...) Le spunem celor care au apa sfintita acasa sa stropeasca cu apa sfintita", a spus preotul Stelian Veres.Eva, o credincioasa romano-catolica din Cluj-Napoca, a urmarit acasa slujba, avand in fata laptopului un cos cu alimente care au fost sfintite online. Ea a aprins o lumanare si s-a rugat in genunchi in timpul slujbei de sfintire a alimentelor.In cos au fost puse oua rosii, ridichi, sunca, vin, cozonac, paine, sare, produse care vor fi mancate in ziua de Paste.Anii trecuti, credinciosii romano-catolici de etnie maghiara din Cluj-Napoca duceau cosurile cu mancare in ziua de Paste la biserica , iar acestea erau puse in fata altarului si sfintite de preot, conform traditiei care dateaza din secolul al XV-lea.