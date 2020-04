Arhiepiscopul Aurel Perca: Va fi un Paste cu biserici goale, dar vestea finala va fi aceeasi - Hristos a inviat!

Slujba de Inviere cu usile inchise

Ziare.

com

"Anul acesta va fi un Paste marcat de 'durere', diferit pentru intreaga lume crestina, si bisericile goale din aceasta ultima perioada sunt deja un semn. Pandemia coronavirus ne obliga sa traim 'la distanta' toate celebrarile din Saptamana Sfanta. Dar vestea finala va fi aceeasi: Hristos a inviat! A inviat cu adevarat! Aleluia!Clopotele si cantarile, executate mai mult 'solo', vor canta totusi victoria libertatii asupra sclaviei, a luminii asupra intunericului, a vietii asupra mortii... si vrem sa speram ca va fi si o victorie si eliberare de temutul virus care ne-a intunecat prea tare zilele Postului Mare", spune inaltul ierarh romano-catolic.Monseniorul Perca subliniaza ca Pastele este si ramane "sarbatoarea bucuriei prin excelenta" in care "Hristos Inviat ramane mereu cu noi si nu paraseste pe cei care sunt in incercari, durere si doliu"."Cuvintele Sfantului Paul din Scrisoarea catre Romani pot fi o incurajare pentru a spera mai departe in victoria binelui, a luminii, a vietii: 'Cine ne va desparti de iubirea lui Hristos? Oare necazul, sau stramtorarea, sau persecutia, sau foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia?' (Rom 8,35), si raspunsul Apostolului ca un ecou care ajunge la noi: 'Dar in toate acestea noi suntem mai mult decat invingatori prin cel care ne-a iubit... si nici vreo alta creatura nu va putea sa ne desparta de iubirea lui Dumnezeu care este in Hristos Iisus, Domnul nostru' (v. 37-39).Invingatori prin Patimirea, Moartea si Invierea Fiului lui Dumnezeu! Pastele este si ramane sarbatoarea bucuriei prin excelenta: Hristos Inviat ramane mereu cu noi, El ne arata lumina fetei sale de Inviat si nu paraseste pe cei care sunt in incercari, durere si doliu. El este speranta noastra si cea mai frumoasa tinerete a acestei lumi. Tot ceea ce atinge El devine tanar, devine nou, se umple de viata", arata arhiepiscopul.Inaltul ierarh romano-catolic evidentiaza ca "Invierea lui Hristos ne spune ca iubirea lui Dumnezeu este mai puternica decat orice rau si decat insasi moartea"."Daca 'virusul' va mai continua sa semene teroare si preocupari, amintiti-va ca Iisus Hristos a invins tot raul si moartea! Cu aceste trairi si sentimente incheiem timpul Postului Mare si ne pregatim pentru 'sarbatoarea sarbatorilor', inima anului liturgic si nucleul credintei noastre. Pastele inseamna viata, lumina si speranta si noi toti avem nevoie mare de viata noua, de lumina adevarata si de speranta vie care nu insala. Invierea lui Cristos ne spune ca iubirea lui Dumnezeu este mai puternica decat orice rau si decat insasi moartea", mai spune monseniorul Aurel Perca.Acesta le ureaza tuturor celor care praznuiesc Pastele duminica "Sarbatori binecuvantate" si traditionalul "Hristos a inviat!"."Ca Pastor al dumneavoastra, ma adresez tuturor comunitatilor parohiale, tuturor familiilor si persoanelor consacrate, pentru a va spune: curaj, nu va temeti, Cristos Inviat este cu noi! Tuturor va doresc Sarbatori pascale binecuvantate, pline de darul bucuriei si al sperantei aduse de Cristos! Cristos a inviat! Aleluia!", ureaza arhiepiscopul-mitropolit romano-catolic de Bucuresti Aurel Perca.Arhiepiscopul Mitropolit de Bucuresti, Aurel Perca, va celebra sambata, de la ora 23:00, Vigilia Pascala de la Catedrala Sf. Iosif, ceremonia urmand sa se desfasoare cu usile inchise, fara credinciosi.Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, credinciosii vor putea participa de acasa, prin intermediul transmisiunii in direct pe canalul de YouTube al Arhiepiscopiei.Ritualul va incepe cu aprinderea Lumanarii Pascale - simbol al lui Hristos Inviat, de la care vor fi aprinse apoi lumanarile preotilor din Catedrala, credinciosii fiind invitati, in acest moment, sa aprinda o lumanare acasa.In prezenta acestei lumini, credinciosii vor asculta Vestirea solemna a Invierii (Preconiul Pascal) si Cuvantul lui Dumnezeu care evoca istoria Mantuirii, de la creatie si pana la Invierea lui Hristos din morti.Putin timp inainte de miezul noptii, clopotele vor bate din nou, dupa o tacere de trei zile.Tot atunci, pentru prima oara, dupa 40 de zile de post, se va intona cantarea "Aleluia".La sfarsitul Sfintei Liturghii, inainte de ora 01:00, preotii si episcopii din Catedrala, si credinciosii din casele lor, cu lumanarile aprinse, vor intona solemn "Cristos a inviat!".Omilia va fi rostita de PS Cornel Damian, Episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti.Potrivit sursei citate, la Vatican, Papa Francisc va prezida, la ora 22:00 (ora Romaniei) celebrarea Vigiliei Pascale in Bazilica Sf. Petru din Vatican.Duminica, 12 aprilie, in Ziua Invierii Domnului (Pastele), in Catedrala Sf. Iosif din Bucuresti, IPS Aurel Perca va prezida, la ora 10:30, Sfanta Liturghie solemna a Invierii Domnului si va tine cuvantul de invatatura.Celebrarea se va desfasura fara credinciosi, care vor putea putea participa prin intermediul transmisiunii in direct pe canalul TVR2 al televiziunii publice si pe internet, pe canalul de YouTube al Arhiepiscopiei.La Vatican, Papa Francisc va celebra, la ora 12:00 (ora Romaniei) Sfanta Liturghie solemna a Invierii Domnului in Bazilica Sf. Petru.Dupa celebrare, in jurul orei 13:00, Suveranul Pontif va rosti Mesajul de Pasti si va imparti binecuvantarea Urbi et Orbi (catre Cetate si lume).