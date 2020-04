Ce avem voie sa facem in perioada Sarbatorilor de Paste: Nu vizitam familia, nu mergem la biserica sau cimitir, putem iesi in fata casei sa luam lumina

Prin Ordonantele Militare nu sunt permise vizitele de curtoazie in ziua de Paste, ci doar deplasarea pentru aprovizionarea rudelor care nu se pot aproviziona singure cu produsele necesare.

Puteti iesi in proximitatea casei, in afara curtii, pentru a primi lumina de la voluntarii cu care Patriarhia Romana colaboreaza in acest an, puteti ramane in proximitatea casei pentru a asculta slujba, insa nu va puteti deplasa spre biserica, indiferent cat de aproape este situata de casa si nu este permisa formarea de grupuri mai mari de trei persoane.

Strict ascultarea slujbei nu poate fi invocat ca motiv pentru deplasare in afara locuintei,

Daca prin petrecere se intelege doar participarea membrilor familiei, cei care locuiesc in mod normal acolo, fara invitarea altor persoane/rude, da, este permisa.

Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite alte intrebari referitoare la situatii punctuale privind respectarea masurilor de distantare sociala, dar si pentru a veni in intampinarea situatiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, va punem la dispozitie un update la materialul prezentat initial, se arata intr-un material remis presei.Da, dar trebuie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate si declaratia pe propria raspundere, in care bifati punctul 2 (asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor). De asemenea, va recomandam sa mergeti singur, nu cu mai multi membri ai familiei si sa va asigurati ca agentul economic este autorizat si respecta toate conditiile igienico-sanitare impuse de institutiile cu atributii in domeniu. Nu uitati sa cereti documentele de provenienta, bon fiscal, chitanta sau factura.Da, poate veni, dar trebuie sa detina asupra sa documentele necesare conform ordonantelor militare si documentele de provenienta ale produselor si sa poata emite bon fiscal, chitanta sau factura.Nu. Acest lucru nu este posibil.Desigur. Conform ordonantei militare trebuie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate si declaratia pe propria raspundere, in care bifati punctul 4, motive justificate, precum asistenta persoanelor varstnice, bolnave. De asemenea, recomandam evitarea contactului direct sau apropiat cu persoane in varsta. Va reamintim ca persoanele infectate cu noul tip de coronavirus pot fi asimptomatice, adica nu prezinta simptome, insa pot transmite virusul foarte usor, iar persoanele in varsta reprezinta o categorie vulnerabila, cu risc crescut de deces.In acelasi timp, se recomanda, pe cat posibil, evitarea contactului direct sau apropiat cu persoane in varsta. Anul acesta slujbele din Saptamana Mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti vor fi savarsite doar de slujitorii bisericesti, fara participarea credinciosilor, fiind transmise in mediul online si pe canale TV. Patriarhia Romana a dat publicitatii o serie de recomandari pe care le regasiti la urmatorul link: https://basilica.ro/indrumari-privind-slujbele-de-florii-din-saptamana-mare-a-sfintelor-patimiri-si-de-sfintele-pasti/Aceste situatii sunt reglementate prin ordonante militare care permit doar slujbele de inmormantare/cununie/botez desfasurate cu un numar redus de persoane (maximum 8). Deplasarea la cimitir pentru alte motive nu este reglementata si nici nu poate fi considerata o urgenta. Deplasarea la cimitir pentru alte motive nu este reglementata si nici nu poate fi considerata o urgenta.Da, in conditiile art.1 lit. d) din Ordonanta militara nr. 3 unde se prevede ca se pot efectua deplasari scurte, in apropierea locuintei, legate de activitatea fizica individuala. Nu veti merge insa in parcuri sau locuri de joaca, unde exista riscuri mai mari de a fi preluat virusul si nu este permisa deplasarea in spatiul public, pietonal, in grupuri mai mari de trei persoane. Iesirea copilului minor se va face intotdeauna cu insotirea persoanei adulte care il are in ingrijire.In cazul pescuitului sportiv, chiar daca acest tip de activitate se practica in general in mod independent si nu in grup, nu este prevazuta ca o deplasare cu caracter justificat sau legata de activitatea fizica individuala. Pot exista situatii cand locul de pescuit se afla in proximitatea locuintei (exemplu: locuinta se afla pe malul unui lac) situatie in care, se poate indeplini cerinta prevazuta de articolul 1 litera e), din Ordonanta militara numarul 3, respectiv sunt permise deplasarile scurte, in apropierea locuintei, pentru activitate fizica individuala. Prin ordonanta militara numarul 8 este reglementat si permis pescuitul comercial, nu si cel sportiv sau de agrement. Aceste activitati trebuie desfasurate cu stricta respectare a tuturor actelor normative in domeniu, inclusiv a celor care stabilesc perioade de prohibitie pentru anumite specii.Completarea unei declaratii pe proprie raspundere este o conditie obligatorie pentru deplasarea in afara locuintei, cu exceptia situatiilor cand deplasarea se face catre/la locul de munca. Persoanele care nu pot completa aceasta declaratie vor trebui sa apeleze la sprijinul unor rude/vecini sau autoritati locale, prin serviciile de asistenta sociala.Daca nu este vorba de o masura de izolare impusa de autoritati, puteti sa iesiti din locuinta oricand atunci cand sunteti in vreuna din situatiile prevazute de din Ordonanta militara nr. 3 si 4. Daca masura a fost impusa de autoritati va trebui sa anuntati DSP ca ati finalizat perioada de izolare pentru a sti care este conduita de urmat.Activitatea service-urilor auto, a magazinelor de piese si a reprezentantelor auto sau a altor institutii de profil nu este interzisa prin nicio Ordonanta Militara, exceptie facand cele care isi desfasoara activitatea in marile centre comerciale. In cazul in care autoturismul prezinta o defectiune care nu permite folosirea lui in conditii de siguranta, persoana care se deplaseaza la service/magazin de piese auto/reprezentanta sau alte unitati de profil poate face acest lucru completand declaratia pe propria raspundere, punctul privind acoperirea necesitatilor persoanei/ motiv justificat.In cazul achizitionarii unei piese sau a unui automobil, persoana trebuie sa aiba si un document doveditor al tranzactiei (factura, procura, contract etc.)Da, sunt permise deplasarile la spalatoriile auto pentru curatarea masinilor, atunci cand acest lucru este necesar, dar cu respectarea stricta a prevederilor ordonantelor militare. Deplasarea se poate face completand declaratia pe proprie raspundere la punctul privind acoperirea necesitatilor persoanei/ motiv justificat.In cazul in care locuiti la bloc, puteti iesi din casa, de asemenea, pentru a primi lumina adusa de voluntarii BOR, dar este esential sa respectati regulile de distantare sociala, sa nu aglomerati casa scarii imobilului si sa nu formati grupuri mai mari de trei persoane. (https://basilica.ro/indrumari-privind-slujbele-de-florii-din-saptamana-mare-a-sfintelor-patimiri-si-de-sfintele-pasti/).iar ramanerea in strada a mai multor persoane care ar putea dori la acest lucru ar putea duce la formarea unor grupuri mai mari de trei persoane, implicit la incalcarea prevederilor Ordonantelor Militare numarul 2 si 4.Insa, trebuie respectate prevederile legale in privinta pastrarii orelor de odihna si fara sa fie perturbata linistea publica.Ascultarea slujbei nu este un motiv pentru care sa poata fi permisa deplasarea cu declaratia pe propria raspundere.