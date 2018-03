Cum asociem vinul cu preparatele culinare? 4 reguli

Ziare.

Iata 4 principii sau reguli de care ar trebui sa tinem cont:Este un factor extrem de important si la indemana. Cu totii stim ca vinurile albe merg cu preparatele din carne alba si vinurile rosii cu preparatele din carne rosie.este alt aspect important. Continutul in alcool, concentratia aromelor si a buchetului se asociaza cu gustul si savoarea preparatelor culinare; preparatele fine merg de minune cu vinuri fine, iar preparatele consistente cu vinuri mai puternice.De regula, se realizeaza un acord intre aromele preparatului culinar si cele ale vinului. Spre exemplu, vinurile albe cu note gustative de mar verde si citrice se potrivesc foarte bine alaturi de preparate din carne alba si fructe de mare.Evident ca in zona de productie a vinului se gasesc si preparate reprezentative. Datorita obiceiurilor locale, o mancare traditionala regionala merge foarte bine alaturi de un vin specific zonei.Pentru un exemplu concret, vinurile din gama Sigillum Moldaviae se pot asocia cu diverse tipuri de preparate, in functie de caracteristicile fiecarui soi in parte.Proaspat lansat in magazine, brandul Sigillum Moldaviae face parte din portofoliul producatorului VINCON ROMANIA si inglobeaza vinuri obtinute din patru soiuri de struguri: Muscat Ottonel, Pinot Noir, Busuioaca de Bohotin si Tamaioasa Romaneasca.Sigillum Moldaviae Muscat Ottonel, proaspat si echilibrat, cu arome de flori de tei si salcam completate de note proaspete de citrice, este un vin demisec care poate fi degustat alaturi de o salata, peste sau carne de pasare.Pe de alta parte, Tamaioasa Romaneasca, fiind un vin dulce, cu arome fructate de ananas si citrice, se asocieaza foarte bine cu aperitive, preparate mediteraneene si deserturi.Daca sunteti in cautarea unui vin rosu, Sigillum Moldaviae Pinot Noir este vinul demidulce cu note fructate de cirese negre, ideal alaturat preparatelor din carne de vita, de porc sau de oaie.In schimb, daca sunteti iubitori de vin rose, Sigillum Moldaviae Busuioaca de Bohotin este vinul demidulce numai bun de savurat cu aperitive, preparate din coaste de porc sau deserturi.Vinul Sigillum Moldaviae se gaseste in Metro, Selgros si Carrefour, dar si in magazinele de proximitate, iar mai multe detalii despre brand puteti gasi pe pagina de Facebook VINCON ROMANIA