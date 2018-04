Lumina Invierii va fi adusa si in acest an pe mare

Ziare.

com

Si in acest an, o delegatie a Patriarhiei Romane va aduce Lumina Sfanta de la Ierusalim, sambata seara, iar pe Aeroportul Henri Coanda vor fi reprezentanti din toate arhiepiscopiile si episcopiile care vor lua lumina si o vor duce in localitatile lor.IPS Teodosie a spus, marti, intr-o conferinta de presa, ca Lumina Invierii va fi adusa asa cum a adus-o Sfantul Apostul Andrei."Noi mergem cu lumina pe apa sa o aducem, asa cum a adus-o Sfantul Apostol Andrei, sa o aducem pe malul marii si sa o aducem in procesiune. Ma asteapta sobor de preoti si de diaconi pe malul marii, unde voi cobori din barca cu Lumina si voi veni aici ca sa dam Lumina chiar inaintea acestui loc pregatit pentru slujire din parcul Catedralei", a afirmat arhiepiscopul.El a mentionat ca sambata, in jurul orei 23:45, va ajunge cu lumina la mal si va merge in Parcul Catedralei pentru Slujba Invierii.Mii de credinciosi sunt asteptati in acest an sa asiste la Slujba de Inviere de la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta.