Lumina Sfanta de la Ierusalim a fost adusa in Romania

In jurul orei 18.45, pe Aeroportul "Henri Coanda" a aterizat aeronava care a adus de la Ierusalim Lumina Sfanta, ce va fi impartita milioanelor de credinciosi in aceasta noapte.Lumina aprinsa la Sfantul Mormant a fost preluata de o delegatie a Patriarhiei Romane condusa de PS Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, care a adus-o la Bucuresti cu un avion inchiriat.La Salonul Oficial al Aeroportului Otopeni au asteptat reprezentanti ai protoieriilor din Arhiepiscopia Bucurestilor si ai celorlalte eparhii ale Patriarhiei Romane, care vor lua Lumina pentru celelalte zone ale tarii, pentru a o imparti credinciosilor la slujba de Inviere. De asemenea, Lumina Sfanta va fi oferita la slujba de Inviere de Patriarhul Daniel clerului si credinciosilor prezenti la Catedrala Patriarhala.Delegatia BOR participa pentru a zecea data consecutiv la slujba Sfintei Lumini de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim.Sfanta Lumina de la Ierusalim este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se petrec in Biserica Ortodoxa.