Lumina Sfanta s-a aprins in Biserica Mormantului Sfant din Ierusalim (Video)

Sfanta Lumina de la Ierusalim este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se petrec in Biserica Ortodoxa.Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata, 18 aprilie, spre seara si va fi distribuita, ca de obicei, delegatilor eparhiilor la Aeroportul International Otopeni. Acestia vor purta masca si manusi de protectie si vor respecta distanta sociala de 2 metri, subliniaza Cancelaria Sfantului Sinod.Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui Lumina Sfanta fiecarei parohii. Voluntarii din parohii, purtand masca, manusi si ecuson nominal, semnat si stampilat de parohie, vor primi Sfanta Lumina si o vor distribui doar la casele credinciosilor care o solicita si care o asteapta numai in fata locuintei, avand in mana o candela sau o lumanare.Traditia aducerii Luminii Sfinte de o delegatie a Patriarhiei Romane direct din Ierusalim si distribuirea ei prin Eparhii in bisericile din intreaga tara in noaptea de Inviere a fost instituita de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel in 2008.