Mesajele politicienilor de Paste: Indemnuri la intelepciune, iertare si pace, poze cu iepurasi si aluzii la protocoalele cu SRI

Liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca spera ca aceasta sarbatoare sa le aduca sanatate, belsug si fericire."Sarbatoarea Invierii Domnului sa va aduca sanatate, belsug si fericire. Odata cu Lumina Sfanta, sa intre in casa dumneavoastra intelegerea, armonia, iubirea. Odata cu Invierea Domnului si cu renasterea naturii sa renasca in fiecare din dumneavoastra speranta, increderea, visurile. Paste fericit!", a mentionat Orban, printr-un mesaj video.Fostul presedinte Traian Basescu a ales sa transmita traditionala urare "Sarbatori binecuvantate alaturi de cei dragi!"Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu un mesaj prin care ureaza "Paste binecuvantat"."Fie ca Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa va aduca in suflet si in casa incredere, lumina, iubire, liniste si realizari!", este mesajul Rovanei Plumb.O urare asemanatoare a fost postata si de fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop: "Lumina si caldura Pastelui sa ne incalzeasca sufletul, sa ne lumineze mintea si sa ne deschida inima spre iubire, credinta, iertare! Paste fericit!".Ministrul Agriculturii, Petre Daea, indeamna la credinta si impacare si le transmite oamenilor sa se bucure de frumusetea lucrurilor care ii inconjoara. "Lumina si caldura Pastelui sa ne deschida inimile spre credinta si impacare. Sa ne bucuram din plin de frumusetea tuturor lucrurilor care ne inconjoara. Paste Fericit!", scrie Daea pe Facebook.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook mai multe fotografii cu familia sa si cu iepurasi albi, insotite de o urare."Paste fericit tuturor! Sfanta Inviere sa va aduca lumina in suflet si impacare. Pentru copii, iepurasul sa vina incarcat cu surprize placute!", este mesajul Gabrielei Firea.Senatorul Alina Gorghiu isi doreste ca Pastele din acest an sa fie unic pentru fiecare roman, sa fie mai frumos, mai linistit si mai plin de zambete si le ureaza tuturor, mai ales timisenilor, sa ramana calzi si sa nu renunte la convingerea ca vremurile vor fi mai bune."Pentru mine, Pastele inseamna familie. E sarbatoarea pe care mereu am petrecut-o acasa cu ai mei, cu parinti, rude, cu o multime de prieteni pe care ii astept si acum ca de fiecare data cu oua inrosite, cu cozonaci mari si calzi si, bineinteles, cu galagia copilului meu si al altor copii in casa. Acum este momentul in care trebuie sa lasam in urma toate supararile, neajunsurile, gandurile negative si sa incercam sa ne bucuram de lucruri marunte, de prieteni, de primavara, de familie, de traditii", a transmis Alina Gorghiu printr-un mesaj audio postat pe pagina sa de Facebook.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sarbatoarea Invierii ii reconfirma speranta in renastere si in puterea credintei, ii intareste increderea in valorile umanitatii si reprezinta lupta continua si incapatanarea de a nu ceda in fata provocarilor vietii. "Sper ca Sarbatoarea Pastelui de anul acesta sa ne gaseasca sanatosi, sa ne aduca in suflet optimismul si sa scoata din noi toti acea farama de intelepciune menita sa ne uneasca 'in cuget si-n simtire'. Paste fericit!", este mesajul lui Teodorovici.Fostul premier Dacian Ciolos, care a anuntat recent ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna" (RO+), desprins din platforma civica Romania 100, spune ca, de data aceasta, primavara vine cu incredere. "Sa aveti Sarbatori Luminate!", este mesajul lui Ciolos.Si europarlamentarul Catalin Ivan si consilierul local USR Clotilde Armand le ureaza romanilor "Paste fericit si linistit".Deputatul Dan Barna a transmis, la randul sau, sarbatori linistite si pace sufleteasca. "Dragi prieteni, va urez sarbatori linistite alaturi de familie si de cei dragi, un moment de ragaz si pace sufleteasca. Sfintele Sarbatori Pascale sunt ocazia sa uitam pentru cateva zile de cotidianul plin de zgomot si provocari si sa ne petrecem acest timp in tihna familiala, sarbatorind acest moment cu credinta si speranta. Din partea mea si a colegilor din USR va doresc tuturor un Paste Fericit!", este mesajul lui Dan Barna.Fostul premier Adrian Nastase spune, la randul sau, ca "fiecare dintre noi are Golgota sa", pentru ca fiecare vrea sa se bucure de o noua primavara, adaugand ca pentru el sarbatoarea Pastelui reprezinta drumul de la suferinta la reinviere, de la tradare la compasiune si de la dezamagire la speranta.Nastase s-a intrebat ironic pe ce protocoale secrete s-a bazat statul din vremea lui Iisus, facand aluzie la protocalele incheiate intre SRI si institutiile din sistemul judiciar: "Fiecare dintre noi are Golgota sa. Fiecare dintre noi vrea sa se bucure de o noua primavara, privind cu mai multa intelepciune spre viitor. Va doresc Sarbatori luminoase de Sfintele Pasti! PS: Oare pe ce protocoale secrete s-o fi bazat "statul de drept" din vremea lui Iisus, a lui Iuda si a lui Pilat?".