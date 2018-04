Obicei in prima zi de Paste: Galatenii se spala pe fata cu apa in care au stat un ou rosu, unul alb si un ban

Ziare.

Ritualul incepe in noaptea de Inviere, cand oamenii duc la biserica bucate pentru a fi sfintite. Dupa slujba, acestea sunt date de pomana, dar nu sunt mancate imediat."In prima zi de Paste, dupa slujba de Inviere, oamenii duc la biserica, pentru a fi sfintite, produse specifice, cozonac, pasca si oua rosii. Dupa ce sunt sfintite, credinciosii iau anafura si apoi pleaca la cimitir. Acolo se aprind lumanari, iar lucrurile sfintite se dau de pomana. Nu se mananca imediat pentru ca trebuie duse acasa, acolo sunt alte ritualuri", a explicat, pentru MEDIAFAX, seful Serviciului Cercetare din cadrul Centrului Cultural Dunarea de Jos din Galati, Eugenia Notarescu.Inainte de masa, ouale sfintite se pun intr-un vas cu apa, impreuna cu un banut. Obiceiul presupune spalarea fetei cu apa in care se pun un ou rosu, unul alb si un banut, fiind vorba despre un ritual practicat din vechime, cu profunde conotatii spirituale pentru credinciosi."Conform traditiei, acasa, inainte de masa, este un alt ritual, spalarea fetei cu apa in care s-au pus un ou rosu, unul alb si un banut. Primul se spala pe fata cel mai batran din familie, bunicul, apoi ceilalti, la final copiii pot lua banutul. Inainte de a se spala pe fata, bunica ii saruta mana bunicului, apoi pe rand toti saruta mana bunicilor, este o ierarhie stricta care are legatura cu iertarea si respectul pentru cei mai in varsta. Si eu fac la fel, asa am invatat, asa o sa fac in continuare", a spus etnologul Paul Buta.Ouale si banutul din recipientul cu apa au semnificatii bine inradacinate in mentalul colectiv."Oul alb din apa pentru spalat simbolizeaza curatenia sufletului, oul rosu are legatura cu roseata din obraji care inseamna sanatate, iar banutul aduce belsug si noroc. De aceea, dupa ce se spalau pe fata, cojile de oua nu se aruncau, erau duse intr-o alta apa ca sa curga, sa ajunga la blajini, la morti", a precizat Paul Buta.Ritual este foarte vechi si se mai pastreaza in zilele noastre, fiind intalnit intalnit chiar si la persoane care locuiesc la oras, nu doar in mediul rural