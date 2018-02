Parlamentarii au facut primul pas ca sa declare Vinerea Mare zi libera

1 ianuarie - Anul Nou

2 ianuarie - a doua zi dupa Anul Nou

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane

8 aprilie - Prima zi de Paste (duminica)

9 aprilie - A doua zi de Paste

1 mai - Ziua Muncii

27 mai - Prima zi de Rusalii (duminica)

28 mai - A doua zi de Rusalii

1 iunie - Ziua Copilului

15 august - Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie - Sfantul Andrei

1 decembrie - Ziua Nationala (sambata)

25 decembrie - Prima zi de Craciun

26 decembrie - A doua zi de Craciun

"Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene", se arata in expunerea de motive semnata de deputatul UDMR Szabo Odon."In Romania, Codul muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata de alte tari din Uniunea Europeana, de exemplu Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16 - 17 zile de sarbatoare legala. Si in Romania ar trebui introdusa Vinerea Mare ca zi de sarbatoare legala, fiind unul dintre cele mai semnificative evenimente religioase dintr-un an", mai sustine deputatul UDMR.Propunerea legislativa a fost adoptata de Senat, in calitate de prima Camera sesizata, cu 86 voturi favorabile, unul impotriva si o abtinere. Proiectul de act normativ nu se afla pe ordinea de zi, insa a fost introdus la solicitarea liderului senatorilor UDMR, Cseke Attila.Conform Codului Muncii, in prezent sunt 14 zile zile de sarbatoare legala si nelucratoare. Dintre cele 14, in acest an 11 vor pica in timpul saptamanii.Potrivit Codului Muncii, persoanele care trebuie sa lucreze in zilele declarate sarbatori legale au dreptul la zile libere in compensatie, in decurs de o luna, sau la o suma suplimentara echivalenta cu un spor "ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru".