Preotii au adus lumina de la Ierusalim cu avionul in Romania

Distribuirea catre parohiile din tara a inceput inca de la aerport, unde au venit numeroase masini cu preoti, care si-au aprins lumanarile din sursa adusa direct din Israel, arata imagini postate pe Facebook de Jandarmeria Romana.In operatiune au fost implicate de altfel forte ale politiei si jandarmeriei."Si in acest an, Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre. IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sosi in aceasta seara cu Sfanta Lumina in portul turistic Tomis in jurul orei 23,30, de unde va pleca, pe faleza Cazinoului Constanta, spre Catedrala arhiepiscopala 'Sfintii Apostoli Petru si Pavel'", a informat, printr-un comunicat de presa, Arhiepiscopia Tomisului.Cu toate acestea, credinciosii sunt avertizati sa nu au voie sa mearga la biserica pentru a lua lumina si trebuie sa astepte sa le se aduca de catre voluntari, iar slujbele vor fi transmise online."Pentru cei care au in gand sa incalce regulile si sa mearga la biserica, ii atentionez ca vor fi supusi rigorilor legii. Nu se fac activitati religioase, culturale, de orice fel. Ordonanta militara e foarte clara. Iesirea la biserica ar fi contrar legii si Politia si Jandarmeria vor actiona daca oamenii vor iesi. Legea se aplica si lumea trebuie sa inteleaga. Statul acasa este o regula, e foarte necesar ca sa evitam o catastrofa", a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.