Program special de Paste la RATB si metrou

Astfel, metrourile vor circula, in noaptea de Inviere (sambata spre duminica), la un interval de 10 minute intre orele 23:00 si 01:00, iar de la ora 01:00 pana la ora 05:00 la un interval de 20 de minute, potrivit Metrorex.De asemenea, de sambata pana luni, pe toate magistralele, metrourile vor circula la un interval de aproximativ noua minute pe Magistrala 1 Republica - Dristor 2, Magistrale 2 Berceni - Pipera si pe Magistrala 3 Anghel Saligny - Preciziei, in timp ce pe Magistrala 4 Gara de Nord - Straulesti, cu schimbare la statia Jiului, metrourile vor circula la interval de 10-15 minute.In ceea ce priveste RATB, in Vinerea Mare liniile de transport vor functiona dupa un program corespunzator unei zile de sambata, suplimentat cu 30 la suta.Pe tot parcursul noptii de Inviere vor circula, fara intrerupere, 16 linii de autobuz si o linie de tramvai, mai spun reprezentantii Regiei.Astfel, liniile care vor circula dupa un program extins sunt: N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121.De asemenea, vor circula pe tot parcursul noptii si tramvaiele 41.Duminica si luni, liniile RATB vor functiona conform unui program de circulatie al unei zile de duminica.