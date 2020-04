Reactia Bisericii Catolice si explicatiile lui Vela in legatura cu derogarile de Paste doar pentru ortodocsi

Ziare.

com

Credinciosii catolici au sarbatorit Pastele la sfarsitul saptamanii trecute. Au aprins lumanari in case, au fost facute slujbe online pentru sfintirea mancarii, au ascultat cuvintele papei Francisc la televizor sau online si au stat in case, asa cum obliga ordonantele militare semnate de ministrul de Interne.Parintele Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, le-a adresat miercuri un mesaj credinciosilor catolici care poate s-au simtit lezati de faptul ca autoritatile nu iau masuri unitare."Cuvant pentru romano-catolici: am celebrat Invierea din morti a lui Cristos exact asa cum a facut-o papa Francisc. Am respectat indicatiile Sf. Scaun, ale episcopilor nostri si ale autoritatilor din Romania", a scris pe Facebook parintele Dobos Intr-o interventie telefonica la Antena3, ministrul de Interne a fost intrebat si el de ce derogarile nu au fost aplicate si pentru cultele care au sarbatorit Pastele weekendul trecut. Raspunsul a fost simplu: ei nu au cerut."N-am avut nicio solicitare. Initiativa nu a venit de la mine ca ministru de Interne, am fost solicitati de la Patriarhie sa facem ceva, astfel incat sa fie protejati credinciosii impotriva acestui virus. La Biserica Romano-Catolica sau alte culte care au sarbatorit Sfintele Pasti nu am avut astfel de solicitari, pentru ca marea majoritate a bisericilor au tinut de Vatican si au avut propriile randuieli.Daca ar fi solicitat, evident ca as fi venit in ajutorul oricui. Daca ar fi cerut Biserica Romano-Catolica, cu siguranta as fi facut la fel", a sustinut Vela.Ministrul spune si ca, in viziunea lui, si credinciosii ortodocsi vor face la fel ca cei care au sarbatorit deja Pastele, printre ei si presedintele Klaus Iohannis."Ortodocsii trebuie sa faca cum spune domnul presedinte. Sa stea acasa, sa nu mearga la biserica, sa nu invite la masa pe nimeni, sa nu mearga in vizita si sa nu mearga dupa lumina. Daca nu luam aceasta decizie, va spun ca erau oameni care nu intelegeau si sambata erau bisericile pline.Se imprastia virusul si trebuia sa intervenim pentru a respecta legea si puneam Jandarmeria si Politia in situatia neplacuta ca stire internationala luata de toate televiziunile ca la biserca x din satul y, Jandarmeria a oprit lumea sa se duca la biserica. Nu am luat aceasta decizie pentru ca n-am avut ce sa fac ieri dupa-amiaza", adauga Vela.Oficialul MAI sustine si ca nu incalca deloc ordonantele militare semnate tot de el pana acum, in acrodul cu Patriarhia."La lumina, la marea intrebare, va dau marele raspuns. Nu se incalca nicio regula. In seara de Inviere oamenii nu merg la biserica dupa lumina. Sfanta Slujba se face doar de catre preoti in biserica, nu se duce nimeni dupa lumina la biserica. Sa ajunga totusi lumina la cetatean, voluntari sau preoti vor duce lumina in strada.Nu e incalcata nicio ordonanta", a spus Vela la Antena3.Totusi, derogarile vor fi incluse intr-o noua ordonanta militara ce va fi anuntata pana de Paste.