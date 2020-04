Regina Elizabeth a II-a: Pastele nu este anulat. Coronavirusul nu ne va invinge

Ziare.

"In acest an, Pastele va fi diferit pentru multi dintre noi, insa stand separati ii tinem pe altii in siguranta. Dar Pastele nu este anulat. Avem nevoie de Paste ", a spus monarhul in varsta de 93 de ani."Stim ca coronavirusul nu ne va invinge. Indiferent cat de intunecata este moartea - in special pentru cei care sufera in durere - lumina si viata sunt mai mari. Fie ca flacara vie a sperantei Pastelui sa fie un ghid pentru viitor. Le urez tuturor un Paste binecuvantat", a adaugat regina in mesajul audio postat pe Twitter De obicei, regina Elizabeth participa la o slujba traditionala de Paste la Castelul Windsor, alaturi de membri ai familiei regale. In acest an insa slujba nu va mai avea loc, din cauza restrictiilor.Duminica trecuta, regina Elizabeth a II-a a sustinut a cincea sa alocutiune televizata in domnia de 68 de ani. Regina le-a cerut britanicilor sa fie hotarati in fata pandemiei si sa respecte autoizolarea pentru ca virusul sa fie invins.