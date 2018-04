Sefa UNJR face o comparatie intre procesul lui Iisus si situatia actuala din Romania: Gesturi mici pot conduce la o judecata nedreapta

Ziare.

. (...) In viata de zi cu zi fiecare dintre noi suntem la un moment dat acuzat, martor, judecator sau parte din vocea publicului. Ca judecator, invatatura este cu atat mai necesara, pentru ca de modul in care fiecare dintre noi, judecatorii, ne indeplinim misiunea si rolul depinde pastrarea bunei oranduiri si a pacii sociale", scrie Girbovan, pe Facebook Ea spune ca nu exista sentiment mai greu de purtat de catre oameni decat acela al nedreptatii, cu atat mai mult al judecatii nedrepte."Citind Evanghelile, m-a izbit o fraza: 'Si Caiafa era cel ce sfatuise pe iudei ca este de folos sa moara un om pentru popor' (Luca 22, 14). Caiafa, in calitate de mare preot, era si condatorul Sinedriului/Sanhedrinului, cel mai mare for de judecata la evrei, compus din 71 de judecatori. Este tulburator, de aceea, sa vezi mai marele judecatorilor (echivalentul presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie de azi) justificand un proces nedrept si condamnarea unui nevinovat in numele unui bine general. Acest gen de actiune, de a justifica raul in numele binelui, este cel mai periculos mod de a perverti minti, inimi, constiinte, iar acest lucru il vedem si azi", mai spune presedintele UNJR.Ea aminteste si de Pilat, care a pasat multimii responsabilitatea si spune ca genul de atitudine de "a te spala pe maini" si a intoarce capul este cea mai facila si periculoasa forma de derobare, de declinare a responsabilitatii judecatii catre multimi: "Judecata facuta de multimi este mereu una emotionala, manipulata si manipulativa, prin urmare nedreapta".Ea mai spune ca, privind in perspectiva evolutiei Dreptului peste secole, de la Moise pana astazi, descoperim ca fiecare regula ramane eficienta atata vreme cat isi pastreaza fundamentul."Care mai este insa azi fundamentul regulilor? Uitati-va cu ce usurinta se bagatelizeaza azi in Romania prezumtia de nevinovatie sau dreptul la un proces echitabil. Or, cand vorbim despre domnia legii (stat de drept) asta inseamna nu doar ca legea este egala pentru toti, dar si ca nimeni nu e nici mai presus, dar nici mai prejos de lege. Calitatea actului de justitie, de aceea, se masoara nu atat in raport cu cei de la varful piramidei sociale, aparati de avocati de succes, ci cu cei de la baza (...)Citind cele intamplate la procesul lui Isus vedem cat de usor gesturi mici pot conduce la o judecata nedreapta. Spalatul pe maini ori intorsul capului in partea cealalta, din lasitate, sau punerea in acord cu strigatul multimii, din comoditate, pot foarte usor conduce la o judecata nedreapta. Consecintele oricarui proces nedrept se rasfrang in timp, producand efecte negative extrem de grave, inclusiv asupra altora decat cei judecati si asupra societatii", adauga Girbovan.Vezi si Mesajul de Paste de la Patriarhul Daniel: Invierea Domnului ne cheama sa oferim iubire milostiva celor din jur