Suntem mai aproape de a avea o noua zi libera. Deputatii au facut urmatorul pas ca sa declare Vinerea Mare sarbatoare legala

1 si 2 ianuarie - Anul Nou;

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;

prima si a doua zi de Pasti (8, 9 aprilie 2018);

1 mai - Ziua Muncii;

prima si a doua zi de Rusalii (27, 28 mai 2018);

1 iunie - Ziua Copilului;

15 august - Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie - Sfantul Andrei;

1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei;

25, 26 decembrie - Craciunul.

"Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare", se arata in expunerea de motive a initiatorului."In urma analizarii zilelor de sarbatori legale, putem observa ca Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale UE, deci majoritatea tarilor", mai spune initiatorul.Forul decizional la acest proiect este Camera Deputatilor.In prezent, in Romania sunt