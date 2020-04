Televiziunea BOR indeamna romanii sa cante "Hristos a inviat!" de la balcon sau din curte

Ziare.

Intr-un clip video postat pe pagina de Facebook a televiziunii BOR, oamenii sunt chemati sa cante troparul pascal alaturi de vecini si familie. In plan este si rostirea rugaciunii "Tatal nostru"."La Revolutie, intr-un moment de rascruce am zis, ca popor, impreuna, 'Tatal Nostru'. La 30 de ani, ne aflam la o noua rascruce pentru tara noastra si pentru omenire.De mareata sarbatoare a Invierii Mantuitorului lumii, Iisus Hristos,Din mii de inimi sa izvorasca crezul nostru in marea Inviere, care aduce adevarata viata prin biruinta asupra mortii", se arata in imaginile publicate pe reteaua sociala.Postarea Trinitas TV a prins la public, caci a reusit sa stranga aproape 5.000 de distribuiri in social media si aproape 8.000 de aprecieri.De asemenea, in jur de 300 de persoane au lasat comentarii precum "Amin" sau "Doamne ajuta!" la postare, deci cel mai probabil initiativa va avea succes.Amintim ca, in perioada starii de urgenta, lumea nu are voie sa mearga la biserica, pentru a limita raspandirea coronavirusului.