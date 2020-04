De la candela la politie, spre aducerea aminte a unor vremuri pe care le speram istorie

stati acasa!

In acest moment culminant, niste reprezentanti ai Opozitiei s-au trezut din hibernarea lor cerand demisia ministrului Marcel Vela

De altfel, masurile nu sunt nascocite de noi. Aproape in intreaga lume, aflata sub spectrul pandemiei, se aplica masuri similare, iar succesul lor a fost deja observat, in functie de felul cum intelege fiecare sa le respecte sau nu.Ca urmare, nu mi-as permite sa judec in niciun fel dispozitiile, dar unele aspecte privind modul in care sunt tratate ele chiar de autoritatile statului merita un comentariu. De marti pana miercuri, a ajuns viral un acord, semnat intre Ministerul de Interne, pe de o parte, si Biserica Ordodoxa Romana, de partea cealalta, cu privire la mai multe aspecte, printre care si distribuirea Luminii de Paste, cu concursul personalului MAI. Acordul a fost criticat aspru chiar de presedintele Klaus Iohannis , care il considera ca pe ceva capabil sa relaxeze lumea aflata sub imperativul dispus nu numai in tara noastra, dar cam peste tot in lume:Astfel stand lucrurile, era de asteptat ca acordul sa nu ramana in forma initiala si sa se revina la alte reguli cu privire la distribuirea Luminii de Paste, asa cum de altfel fusesera deja stabilite de Biserica intr-o alta varianta , difuzata cu putin inainte de Duminica Floriilor.Dar, indiferent de ce s-a hotarat dupa ce guvernul si ministrul Vela au fost mustruluiti public de presedintele Iohannis, merita sa nu trecem usor cu vederea faptul ca ideea insasi a fost total neinspirata. Neinspirata atat din partea ministerului, cat si din partea Bisericii.S-a procedat mai rau decat neserios. S-a emis un document categoric intitulat "Ordonanta Militara", tocmai ca sa ti se increteasca pielea cand te gandesti la ce se va intampla daca o vei incalca, si s-a incheiat chiar a doua zi un acord, ca sa afli ca nu ti se increteste nimic, daca o incalci pe ici, pe colo, prin partile mai esentiale.Cat de nereusita este ideea se vede si din uriasul hohot de ras, izbucnit pe Internet. Asa ceva nu s-a mai vazut de pe vremea gafelor de pomina ale intelectualei doamne Vasilica-Viorica.De ce ziceam ca ideea a fost neinspirata? Din multe motive. In primul rand, revenirea la o situatie deja tratata si decisa in ajun prin Ordonanta Militara sugereaza ca acea ordonanta are scapari recunoscute chiar de autorul ei, ca cel putin un aspect trebuie reparat, ca deci a fost tratata la repezeala si insuficient gandita.Si atunci se pune intrebarea logica: oare celelalte aspecte prevazute in ordonanta si nereparate cu un "acord" ulterior au fost gandite temeinic? Oare nu cumva toate sunt incropite la repezeala? Oare nu cumnva noi suntem pusi sa respectam orbeste niste reguli scrise pe genunchi?Ar fi grav sa fie asa, dar mai este si alt motiv pentru care amendarea ordonantei in stilul "ne-am razgandit" mi se pare neispirata. Ma gandesc la reprezentantii Bisericii. Ei stiu ca "Lumina Sfanta" este preluata dintr-un loc sacru, in conditii mistice, si stiu ca insusi PF patriarh stabilea saptamana trecuta cum sa aprindem candela in balcon si sa preluam lumina cu lumanarea de la candela si nu sa ne-o aduca politistul, la scara blocului.Mi s-a parut perfect normal. Mi-am zis ca probabil Preafericitul si-a adus aminte de anii copilariei, cand si eu eram un adolescent, cand aviatia comerciala era la inceputurile ei si nici vorba nu putea fi sa aduca cineva lumina de la Ierusalim. Daca nu era vant, lumina o aduceai de la biserica, daca sufla vantul, o aprindeai cu chibritul la candela, iar de aici la lumanare.Cred ca la asta s-a gandit si BOR in prima varianta si nu inteleg de ce s-a razgandit. Dar de ce s-a razgandit ministrul de Interne, asta inteleg si mai greu.Nu pare sa fie in avantajul nimanui aceasta razgandeala, dar mai ales a Bisericii. Varianta cu candela din balcon nu este o improvizatie de moment, este cea practicata de predecesori, iar Biserica o stim consecventa traditiilor, nu inovatoare.Sa primesti Lumina Sfanta de la un politist mi se pare ceva la fel de gaunos ca si cum ti-ar pune catuse un preot. Nu merge. La una ca asta, nu lipseste decat sa-l vezi pe politist cum, inmanandu-ti Lumina, iti cere neaparat si semnatura de primire, ca sa poata face decontul la unitate.Va rog sa nu radeti, pentru ca ridicolul ideii neinspirate merge mult mai departe. Asa cum a procedat atat BOR, cat si MAI, gandindu-se mai intai ca fiecare credincios isi va aprinde singur candela in balcon si razgandindu-se apoi, pentru a folosi un fel de posta militara pentru luat lumina, duce la o crasa discrimanare.Crestinii din Romania nu sunt numai ortodocsi. Mai sunt si romano-catolici, greco-catolici, reformati, evanghelici, baptisti, adventisti si altii. Multi din acestia au serbat Pastele duminica trecuta, inainte de a fi incheiat MAI acordulMa intreb: nu este o discriminare crasa, sa stabilesti privilegii pentru majoritatea ortodoxa, iar pentru ceilalti nimic? Daca Guvernul a gasit de cuviinta sa actioneze in aceasta problema in baza unui acord, atunci trebuia sa-l fi incheiat din timp, cu toate cultele, nu numai cu unul singur.Acordul a generat numaidecat reactii. Cum era de asteptat, a reactionat UDMR , din motivele sale. Tot previzibil a ractionat si PSD, dar din alte motive. Insusi pesedintele Iohannis a atras atentia ca, in aceste momente, este inadmisibil sa punem altceva mai presus decat cuvantul de ordine "stati acasa". Aceasta sintagma este un ordin care poate salva vieti, iar acordul nu se poate pune deasupra.Ministrul se afla fara indoiala in situatia de a se apara si aici este punctul sensibil al situatiei. Domnia sa, in loc sa explice verde-romaneste ce a avut in vedere, ca sa-l inteleaga toata lumea, sa-l creada presedintele, sa accepte premierul si poate chiar Opozitia, nascoceste o aparare tip PSD:Trimiterea la 10 august (2018) mi se pare nefericita. In orice caz, asta este demna de Dragnea acelor zile, care visa o lovitura de stat pregatita de Soros, nu de un ministru actual, speriat de amenintarile unora sau ale altora.Categoric, nu asa trebuie sa ia taurul de coarne domnul Marcel Vela. Ma veti intreba, poate, cum. As zice ca exact asa cum a procedat miercuri presedintele Iohannis. Sa iasa in fata telespectatorilor si sa le spuna scurt si concis ca alta cale nu exista decat sa stea acasa.La acest deziderat nu exista alternativa decat sa se alinieze cu totii, intreaga tara, vecinii, continentul si chiar aproape toate planeta. Pana la urma, nu se poate sa ramana numai BOR nealiniat.