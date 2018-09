Primaria Capitalei are toate datele despre cele mai folosite rute de biciclisti, dar si locurile unde e nevoie urgent de piste sau parcari. Va face ceva?

Ziare.

com

Compania precizeaza pe pagina de Facebook ca ofera aceste date gratuit Primariei Capitalei, astfel incat sa ajute si sa grabeasca procesul de planificare.Asta, in contextul in care firma a desfasurat o campanie masiva de reduceri, pentru a incuraja achizitia de biciclete."Ne-am dorit sa incurajam achizitia de biciclete, sa ajutam la construirea acelei mase critice care sa faca presiune pentru construirea infrastructurii necesare si, in acest fel, sa contribuim la promovarea unui stil de viata sanatos si la reducerea poluarii", se arata pe reteaua sociala.De altfel, si fondatorul Atelierelor Pegas spune ca, in acest mod, le transmite usor autoritatilor necesitatea de a construi cat mai repede o infrastructura potrivita."Credem ca este un moment bun sa stimulam achizitia de biciclete la nivel national, si in mod deosebit in mediul urban, sufocat de poluare si aglomeratie. In acest fel, putem sa le transmitem mai usor autoritatilor necesitatea de a construi si dezvolta cat mai rapid o infrastructura potrivita.", a declarat Andrei Botescu, fondator Atelierele Pegas, potrivit unui comunicat de presa remis