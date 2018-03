Comisia Europeana ar putea decide miercuri daca sanctioneaza Romania din cauza poluarii

Ziare.

Membrii Comisiei Europene vor decide miercuri eventualele sanctiuni, care ar urma sa fie comunicate public joi, au declarat surse din institutii europene citate de agentia ANSA.Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit, a amintit ca membrii Comisiei Europene "au stabilit deja ca va fi sesizata" Curtea de Justitie a Uniunii Europene "daca cele noua state evaluate nu vor adopta masurile adecvate".Comisia Europeana a anuntat oficial ca va prezenta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare.La sfarsitul lunii ianuarie, Comisia Europeana a somat Romania si alte opt tari europene sa prezinte masuri pentru diminuarea poluarii aerului, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare . Pe 30 ianuarie, la Bruxelles a avut loc o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului.Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza depasirii limitelor stabilite in cazul poluarii aerului."Actuala Comisie Europeana a transmis in mod substantial ca vrea sa aiba actiuni majore in lucrurile de importanta majora. Si nu este ceva mai grav decat pierderea de vieti omenesti din cauza poluarii.Protejarea cetatenilor nostri reprezinta principala prioritate a presedintelui Jean-Claude Juncker si a intregului Colegiu de comisari, iar acest lucru trebuie sa devina principala prioritate si in statele membre, pentru guverne si pentru toate ministerele responsabile, fie ca sunt ministrii Transporturilor, Energiei, Industriei, Agriculturii sau Finantelor. Credibilitatea noastra comuna depinde de acest lucru", a afirmat pe 30 ianuarie Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit.