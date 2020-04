Concluziile Ministerului Mediului dupa incendiul de la Peris care a sufocat Capitala

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al institutiei, laboratorul mobil a fost mutat, in cursul serii de miercuri, si in comuna Corbeanca, pentru a monitoriza valorile de calitate a aerului."Reamintim ca, in urma cu doua zile, un incendiu de proportii s-a produs pe circa 30.000 de mp la o fosta ferma de porci din Peris, judetul Ilfov.Incendiul de vegetatie din acest perimetru s-a extins inclusiv la fostele bataluri de dejectii, degajand in aer mirosuri greu de suportat. Echipele ISU au intervenit toata ziua de ieri (miercuri - n.red.) pentru stingerea incendiului. Interventia continua si in prezent.Ca urmare a actiunilor pompierilor pentru oprirea arderii vegetatiei si a batalurilor de dejectii, un nor de fum a fost degajat si resimtit de locuitorii din nordul Bucurestiului", precizeaza sursa citata.Conform simularilor Administratiei Nationale de Meteorologie privind evolutia norului de fum, se apreciaza ca in cursul noptii trecute si pe parcursul zilei de joi, circulatia aerului va fi relativ slaba (sub 25 km/h) si se va realiza predominant dinspre vest-sud-vest catre est-nord-est, ceea ce inseamna ca Un incendiu de vegetatie a debutat, in noaptea de marti spre miercuri, pe o suprafata de 3 hectare in zona Peris (judetul Ilfov), focul ajungand in bazinele de acumulare ale unei fostei ferme de porci, arderea acestor resturi generand mirosul specific si fumul inecacios, resimtit de catre locuitorii din vecinatate.