Decizie istorica in UE: Anumite articole de unica folosinta din plastic (tacamuri, farfurii, paie), interzise

Noile norme vor introduce o: betisoarele pentru urechi, tacamurile, farfuriile, paiele, agitatoarele pentru bauturi, betisoarele pentru baloane, precum si paharele, recipientele pentru alimente si bauturi fabricate din polistiren expandat si toate produsele fabricate din materiale plastice oxodegradabile, precizeaza Comisia Europeana.De asemenea, sunt adoptate masuri depentru alimente si pahare pentru bauturi fabricate din plastic, precum si aplicarea unei marcari si etichetari specifice in cazul anumitor produse.Noile norme vor introduce scheme de raspundere extinsa a producatorilor care sa acopere costurile aferente eliminarii deseurilor, aplicate unor produse cum ar fi filtrele de tutun si echipamentele de pescuit.Decizia Consiliului UE va fi urmata deUE are ca obiectiv o colectare separata a sticlelor din plastic de 90% pana in 2029 (77% pana in 2025) si introducerea unor cerinte de proiectare pentru atasarea capacelor la sticle, precum si obiectivul de a include in proportie de 25% plastic reciclat in sticlele PET incepand cu 2025 si de 30% in toate sticlele din plastic incepand cu 2030.Marti, Consiliul UE a adoptat masurile ambitioase propuse de Comisie menite sa reduca deseurile marine provenite de la, precum si echipamentele de pescuit abandonate si materialele plastice oxodegradabile.Normele privind articolele din plastic de unica folosinta si echipamentele de pescuit prevad diferite masuri care se aplica diferitelor produse si plaseaza UE in prima linie a luptei mondiale impotriva deseurilor marine. In cazurile in care exista alternative la indemana si accesibile ca pret, se va interzice introducerea pe piata a articolelor din plastic de unica folosinta, cum ar fi tacamurile, farfuriile si paiele. In cazul altor produse, se pune accentul pe limitarea utilizarii, prin reducerea consumului la nivel national, pe cerintele de proiectare si etichetare si pe obligatiile producatorilor in ceea ce priveste gestionarea/eliminarea deseurilor."Paiele sau tacamurile din plastic sunt obiecte care, desi sunt mici, pot provoca daune grave, pe termen lung., evitand daune asupra mediului care, in caz contrar, s-ar ridica la 22 de miliarde de euro pana in 2030. UE a actionat in mod rapid si eficace in privinta propunerii prezentate de Comisie cu doar un an in urma. In concluzie, aceasta directiva ilustreaza in mod optim rolul legislatiei europene: raspunde cererii cetatenilor, aduce beneficii planetei si da tonul unor actiuni la nivel mondial", a declarat comisarul pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella.Noile norme sunt proportionale si adaptate pentru a da cele mai bune rezultate, ceea ce inseamna ca unor produse diferite li se vor aplica masuri diferite, precizeaza Comisia Europeana.Directiva prevede: interdictiile si obligatiile de marcare vor trebui sa fie transpuse in termen de doi ani de la intrarea in vigoare; dopurile si capacele fixate trebuie sa ramana atasate in cazul tuturor recipientelor pentru bauturi de pana la 3 litri in termen de cinci ani de la intrarea in vigoare a directivei; iar obligatiile suplimentare privind responsabilitatea extinsa a producatorilor vor trebui sa fie puse in aplicare in perioada ianuarie 2023 - 31 decembrie 2024, in functie de produs, informeaza Comisia Europeana.