Dezastru ecologic in Maramures, desi autoritatile sustineau ca totul e in regula. Situatia se poate repeta oricand

"Apele de mina avand culoarea rosiatica nu au afectat flora si fauna raului Lapus, iar specialistii nu au constatat ca urmare a deversarii accidentale mortalitate piscicola pe cursul de apa. De asemenea, s-a lucrat pentru curatarea si degajarea zonei afectate de materialul antrenat de apele de mina.La debusarea din galerie, apa prezenta o culoarea rosiatica, specifica coloristicii metalelor existente in perimetrele miniere Varatic, Cizma si Breiner. Drumul judetean a fost spalat pe o lungime de 400 de metri. In prezent, fenomenul deversarii accidentale de ape de mina este in diminuare", anunta marti Prefectura Maramures Trei zile mai tarziu, peisajul este apocaliptic si suntem in fata celui mai grav dezastru ecologic din zona din ultimii 12 ani: trei tone de pesti morti, iar aria protejata Cheile Lapusului este compromisa pe urmatorii 5 ani, a explicat, pentru Digi 24 , Leon Lazar, secretarul Asociatiei "Cheile Lapusului".Acesta spune ca impactul a fost imediat. In doar cateva ore de la deversare, ca urmare a sufocarii cu metale grele, aproximativ 3 tone de peste si puiet din raul Lapus au murit - aproximativ 90% din fauna piscicola. Si nu doar pestii au fost cei afectati."Avem mai multe specii de pasari care se hranesc cu pestii din acest areal. Aici ma refer la starcul cenusiu, la pescarusul albastru, specii ocrotite. Avem cateva familii de castor care, bineinteles, vor migra in alte zone", a declarat Viorel Coroian, presedintele Asociatiei "Cheile Lapusului", pentru sursa citata.Mina Baiut e in administrarea Remin. Reprezentantii companiei nationale spun ca s-a ajuns aici pentru ca statul nu a facut investitii."Din anul 2012 nu s-a alocat pentru Remin niciun leu pentru lucrari de inchidere si ecologizare. Se aloca fonduri doar pentru aceste conservari si monitorizari. Apa de mina se acumuleaza in lucrarile miniere si nu exista niciun control. Acces nu se mai poate face in zonele subterane si exista posibilitatea oricand, la orice ora, sa mai apara", spune Ioan Nechita, inginer sef Remin S.A, pentru Digi24.Acum, prefectul judetului Maramures, Vasile Moldovan, s-a dus la fata locului sa vada dezastrul.El spune ca legea prevedea sa fie realizate statii de epurare, insa nu au fost facute.Pe langa dezastrul ecologic, autoritatile au acum de reparat si drumul judetean Cavnic-Baiut. Pentru 500 de metri afectati va fi nevoie de 220.000 de lei.