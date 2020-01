Greenpeace Romania: Locuitorii Capitalei isi pun zilnic sanatatea in pericol pe fondul cresterii alarmante a poluarii aerului

Ziare.

"Registrul spatiilor verzi, Strategia antipraf, Centura verde a Bucurestiului, construirea unei retele functionale de piste de biciclete, elaborarea de strategii pentru diverse tipuri de deseuri, dezvoltarea unei retele independente de monitorizare a calitatii aerului la nivelul municipiului Bucuresti - acestea suntcetatenilor Bucurestiului in urma cu 3 ani, dintre care insa", au scris reprezentantii Greenpeace Romania, pe pagina oficiala de Facebook.Potrivit acestora, "masurile luate de PMB, prin Planul Integrat de Calitate Aer adoptat in iunie 2018, sunt ineficiente si nu aduc o imbunatatire concreta a calitatii aerului"."In timp ce Primaria Municipiului Bucuresti, Ministerul Mediului - Romania si Garda Nationala de Mediu par incapabile sa gestioneze implementarea acestor masuri, pastrandu-le la nivelul declaratiilor pompoase, locuitorii Capitalei isi pun zilnic sanatatea in pericol pe fondul cresterii alarmante a poluarii aerului. Vrem", au mai scris reprezentantii organizatiei.Inca de luni, primarul general Gabriela Firea si ministrul Mediului, Costel Alexe, s-au contrat pe tema poluarii din Bucuresti.Costel Alexe a declarat, luni, ca depasirile privind poluarea aerului din Capitala sunt tot mai mari de la an la an si ca institutia pe care o conduce va suplimenta fondurile pentru ca primariile din orasele poluate sa isi poata achzitiona mijloace de transport public electrice.In replica, Primaria Capitalei a transmis, luni seara, ca retelele independente de masurare a calitatii aerului nu sunt autorizate/omologate de catre Ministerul Mediului Apelor si Padurilor. In plus, indicii de calitate la care se face referire "reprezinta valori momentane inregistrate de catre statiile fixe de monitorizare, prin alte metode de masurare decat metoda gravimetrica, fiind nevalidate".Schimbul de replici intre cei doi a continuat apoi la diferite tlevizuni, dar si pe Facebook.