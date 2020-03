Ministerul Mediului, avertisment pentru Primaria Capitalei: Un nou episod de poluare in zonele Mihai Bravu, Cercul Militar si Lacul Morii

Ziare.

com

"Municipiul Bucuresti inregistreaza, in acest moment, un nou episod de cresteri ale valorilor particulelor in suspensie PM10. Cresterile de PM 10 sunt inregistrate la statiile de monitorizare a calitatii aerului amplasateA fost transmisa o avertizare catre Primaria Muncipiului Bucuresti pentru dispunerea de masuri imediate. In avertizarerespectiv, resuspensia particulelor grosiere de la sol (a prafului), fenomen favorizat de vantul puternic, cu rafale", a transmis Ministerul Mediului.Sursa citata a precizat ca au fost trimise echipele de comisari ai Garzii Nationale de Mediu la primariile de sector pentru a verifica masurile de salubrizare a strazilor Capitalei din ultima perioada, dar si calendarul prevazut pentru zilele urmatoare."Reamintim ca Planul de Imbunatatire a Calitatii Aerului realizat de Primaria Bucuresti evalueaza ca,. Totodata, avand in vedere faptul ca retelele independente de monitorizare a calitatii aerului, care utilizeaza senzori, nu au inregistrat aceste cresteri semnificative, vom continua si intensifica demersurile din parteneriatul nostru cu asociatiile neguvernamentale pentru interconectarea si calibrarea acestor echipamente in conformitate cu Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului", a mai transmis Ministerul Mediului.Ministerul recomanda cetatenilor, datele de aici fiind singurele oficiale si validate, ca metoda de masurare, de Comisia Europeana.