Ministerul Mediului raspunde dupa ce Comisia Europeana a constatat un "esec sistemic" in combaterea poluarii

"Evaluarea calitatii aerului este o prioritate pentru autoritatile de mediu si, in acest sens, au fost identificate si realizate o serie de actiuni in vederea conformarii la cerintele directivelor europene din domeniu.Avand in vedere dinamica economica si demografica, precum si dezvoltarea urbana la nivel national, s-a impus o restructurare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului, prin reconfigurarea unor puncte de masurare existente (redefinire/relocare) si prin instalarea unor puncte noi de masurare.Romania deja a trecut la realizarea acestor masuri prin utilizarea finantarii din Fondul pentru Mediu ('Programul national de dezvoltare si optimizare a RNMCA'), precum si din fonduri europene (proiect POIM 'Imbunatatirea sistemului de evaluare si monitorizare a calitatii aerului la nivel national') ", sustine Ministerul Mediului in comunicat.In privinta existentei unor instalatii industriale care functioneaza fara acte de reglementare in domeniul mediului, in toate aceste sase cazuri mentionate de catre Comisia Europeana (patru instalatii mari de ardere si o ferma mare de porcine, n.r.), Garda Nationala de Mediu a aplicat amenzile prevazute de lege si sanctiunea complementara de suspendare a activitatii. Toti cei sase agenti economici au contestat in instanta deciziile autoritatilor de mediu, iar procesele sunt pe rol in diverse etape de desfasurare.Referitor la Reteaua Natura 2000 si o desemnare insuficienta de situri de importanta comunitara (SCI), Ministerul Mediului a propus, recent, un proiect prin care sa se analizeze reteaua Natura 2000 existenta la nivel national. Prin acesta, completam datele solicitate de Comisia Europeana si, dupa caz, propunem desemnarea de SCI-uri noi. Finantarea este asigurata, pana in 2021, din Fondul pentru Mediu.Totodata, in ceea ce priveste Regulamentul UE privind gazele fluorurate, Romania a facut progrese importante. Proiectul de act normativ care prevede sanctiuni pentru aspectele prevazute in Regulament si revizuieste rolul autoritatilor competente, este in faza de aprobare interministeriala. Noul act normativ coreleaza noile prevederi ale Regulamentului cu rolul deja stabilit al acestora prin Hotararea de Guvern nr. 939/2010, care se va abroga la data intrarii in vigoare a noii propuneri.Comisia Europeana (CE) a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare suplimentara de punere in intarziere, solicitand autoritatilor din aceasta tara sa abordeze esecul sistemic in ceea ce priveste monitorizarea poluarii aerului, astfel cum se prevede in legislatia UE privind calitatea aerului inconjurator (Directiva 2004/107/CE si Directiva 2008/50/CE), potrivit unui comunicat al forului comunitar."Desi Romania si-a revizuit intreaga retea de monitorizare a calitatii aerului, persista numeroase lacune in ceea ce priveste numarul si tipul corespunzator de puncte de prelevare pentru masurarea calitatii aerului. Aceste deficiente constituie o nerespectare sistemica a obligatiilor de monitorizare a poluarii atmosferice", precizeaza forul european.Romania, alaturi de Croatia - tara notificata in aceeasi speta - are la dispozitie doua luni pentru a raspunde scrisoare, in caz contrar, Comisia putand decide sa trimita un aviz motivatIn acelasi timp, Comisia a transmis, tot joi, autoritatilor de la Bucuresti o scrisoare suplimentara de punere in intarziere, solicitand autoritatilor din Romania sa isi imbunatateasca transpunerea normelor UE privind autorizatiile acordate instalatiilor care functioneaza in temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE), conform unui comunicat al Executivului comunitar. Tara noastra are la dispozitie doua luni pentru a raspunde la aceste scrisori. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.